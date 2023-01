Ponad milion dni w spotkaniach online i prawie 100 tysięcy zysku z jednego wydarzenia. ClickMeeting dzieli się danymi

Ile czasu spędzili Polacy na spotkaniach online? Które kategorie są najbardziej popularne?

W 2022 roku użytkownicy ClickMeeting na wydarzeniach online spędzili łącznie 1 086 426 dni! Ponadto statystyczny użytkownik polskiej platformy do wideokonferencji w ubiegłym roku zorganizował 82 wydarzenia online. Przeciętne spotkanie trwało 109 minut i brało w nim udział 12 osób. Sesje trwały zazwyczaj po 74 minuty, a goście z reguły uczestniczyli przez 68 procent czasu ich trwania.

Jakie tematy spotkań były najpopularniejsze? ClickMeeting wyróżnił sześć głównych kategorii, którymi są: szkolenia i consulting (31 procent wszystkich wydarzeń organizowanych na platformie), marketing i sprzedaż (24 procent), spotkania biznesowe (16 procent), edukacja (12 procent) oraz medycyna (12 procent). Pozostałe 5 procent wydarzeń zostało zakwalifikowanych do grupy inne.

Spotkania online coraz bardziej przyciągają profesjonalistów

Specjaliści firmy zaznaczają, że w 2022 roku można było zauważyć, że rynek zdecydowanie ulega profesjonalizacji. Oznacza to, że z wirtualnych spotkań i webinarów coraz częściej korzystają specjaliści, którzy budują na nich swoje marki oraz rozwijają biznesy. Dominika Paciorkowska z ClickMeeting komentuje to w następujący sposób:

Rok 2022 nazwaliśmy rokiem ekspertów. Analizując działania naszych klientów, bardzo mocno widzimy, jak nasza branża się profesjonalizuje. Coraz więcej ekspertów docenia spotkania online i webinary oraz dostrzega w nich możliwość rozwoju swojej marki oraz firmy. Jeszcze do niedawna wydarzenia online były kojarzone głównie z edukacją, która w czasach pandemicznych była zmuszona przenieść się do świata wirtualnego. Dziś z ClickMeeting najczęściej korzystają szkoleniowcy, trenerzy i osoby zajmujące się consultingiem, ale coraz częściej spotykamy wśród naszych użytkowników również przedstawicieli branży medycznej, prawnej i finansowej.

Tendencje w rodzajach spotkań. Co królowało w 2022 roku?

ClickMeeting zwraca również uwagę na to, że tendencje w rodzajach spotkań online różnią się w zależności od konkretnych branż. Dla przykładu, specjaliści coachingu i consultingu najchętniej wybierają bezpośrednie sesje szkoleniowe z jednym słuchaczem lub w małych grupach, webinary otwarte, promocyjne, płatne wydarzenia, warsztaty oraz treningi indywidualne. Marketingowcy i osoby zajmujące się sprzedażą również stawiają na webinary otwarte, jednak wygląda to nieco inaczej — skupia się na generowaniu leadów i prezentacji produktu oraz na wydarzenia dla aktualnych klientów, onboarding klientów, dni otwarte i zajęcia pokazowe.

Wydarzenia biznesowe najczęściej polegają na spotkaniach wewnętrznych zespołów, zarządów oraz sesje robocze w różnego typu firmach i instytucjach. Jeśli chodzi jednak o specjalistów medycznych, najczęściej za pomocą platformy ClickMeeting udzielają oni terapii online, konsultacji medycznych (szeroko rozumiana telemedycyna), prowadzą również szkolenia przedstawicieli zawodów medycznych oraz konferencje i sympozja.

W branży edukacyjnej bez zaskoczeń — jak wynika z raportu podsumowującego zeszły rok, niezmiennie najczęściej odbywają się lekcje w szkołach publicznych i prywatnych, ćwiczenia, wykłady dla dużych grup studentów oraz korepetycje. Ponadto otrzymaliśmy informację, że padł nowy rekord dotyczący przychodu z jednego wydarzenia online. Ten wynosi w tej chwili ponad 95 tysięcy złotych, co jest naprawdę niezłym wynikiem.

Wygląda na to, że chociaż już nie ma takiej konieczności stronienia od spotkań twarzą w twarz, to formuła wydarzeń online nie przestaje rozkwitać. Korzystacie z takich rozwiązań, a jeśli tak, to czy właśnie na ClickMeeting? Dajcie znać w komentarzach.