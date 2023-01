Wykop.pl, można chyba powiedzieć, że już kultowy serwis społecznościowy służący do dzielenia się ciekawostkami z całego świata przeszedł kolejną metamorfozę. Wygląd portalu został znacznie odświeżony, ale nie wszystkim nowa wersja przypadła do gustu.

Wykop się zmienił, ale nie na lepsze

Nie jestem stałym czytelnikiem Wykopu, ale raz na jakiś czas odwiedzam ten serwis, zazwyczaj poprzez link, który zdobył sporą popularność. Odkąd pamiętam serwis wyglądał podobnie i tym razem w kwestii kolorystyki za wiele się nie zmieniło. Szata graficzna została nieco unowocześniona, dodano trochę reklam, które raczej słabo się komponują, a to co najważniejsze zmieniło się prawdopodobnie w samym silniku strony. Niestety niekoniecznie zmieniło się na lepsze, go wielu użytkowników narzeka, że teraz z Wykopu nie da się korzystać. Dobitnie świadczy o tym chociażby wpis pod tytułem: Nowy wykop jest fatalny! Dajcie możliwość wybrania starej szaty graficznej. Wątek ten zebrał już ponad 1700 wykopów i 400 komentarzy, w większości niepochlebnych.

Główne negatywne komentarze dotyczą szybkości działania strony. Ładowanie treści i komentarzy robione jest w czasie rzeczywistym przez co strona bardzo często doładowuje nowe dane i nie przebiega to niestety zbyt sprawnie. Stali bywalcy narzekają również na czytelność, szczególnie jeśli spojrzymy na tryb "nocny", który zmienia barwy strony na ciemniejsze, łącznie z niektórymi czcionkami, co znacząco pogarsza czytelność. Administracja Wykopu nie komentuje sprawy, ale można się spodziewać, że teraz raczej nikt się ze zmian nie wycofa, a użytkownicy będą musieli się do nowego formatu po prostu przyzwyczaić.

Nowa wersja serwisu dostępna jest od dzisiaj. W najbliższych dniach zacznie pewnie działać nieco lepiej, już teraz mam wrażenie, że komentarze ładują się szybciej niż rano, więc może problemy są tylko przejściowe. Nie zmienia to jednak faktu, że grono sympatyków serwisu jest bardzo niezadowolone. Jeśli do nich należycie, to dajcie nam znać w komentarzach co was najbardziej irytuje w nowej odsłonie serwisu.