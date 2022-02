Najlepsze oferty dla par formalnych i nieformalnych u naszych operatorów

Tytuł dość nietypowy, ale możemy sobie na taki pozwolić w ten wyjątkowy dzień dla zakochanych. Z jego okazji przygotowałem dla Was zestawienie ofert u naszych operatorów, które to chce rozdzielić właśnie na takie na dwie części.

Wiadomo, że różne są związki - w początkowej fazie, nazwijmy to rozpoznawczo - zapoznawczej oraz długoterminowe i już w pełni sformalizowane, dla których będzie druga cześć, czyli oferty ze zobowiązaniem na dwa lata, a pierwsza część - oferty bez zobowiązania dla tych nieformalnych.

Oferty dla par bez zobowiązania

Mamy kilka dedykowanych ofert dla par bez zobowiązania - są to abonamenty, ale umowę na nie podpisujemy z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Lajt Mobile

Alfabetycznie zaczynamy od oferty operatora wirtualnego - Lajt Mobile (zasięg sieci Plus), który to przygotował dla par trzy pakiety Lajt Duet.

We wszystkich pakietach skorzystamy z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS oraz transferu danych na poziomie - 10 GB, 30 GB i 300 GB (100 GB w dzień, 200 GB w nocy) za odpowiednio 19,99 zł, 24,99 zł i 44,99 zł miesięcznie.

W każdej opcji możemy do pary dobrać drugi numer z takim samym zestawem usług za 16,99 zł, 19,99 zł i 39,99 zł. W rezultacie w najtańszym planie zapłacimy łącznie 36,98 zł, czyli 18,49 zł miesięcznie za numer. W drugim planie - 44,98 zł, czyli 22,49 za numer, a w trzecim - 84,98 zł, czyli 42,49 zł za numer miesięcznie.

Z okazji Walentynek, akurat u tego operatora przez najbliższe dwa dni możecie skorzystać z opłaty aktywacyjnej w wysokości 1 zł.

Nju Mobile

Submarka Orange - Nju Mobile przygotowała również trzy pakiety dla par, w tym jeden z nich jest dla mnie nowością. Otóż w ofercie dla jednego numeru mieliśmy do tej pory trzy plany: za 19 zł, 29 zł i 39 zł, do których mogliśmy dobrać numer dodatkowy za 9 zł z tym samym zestawem usług i współdzielonym transferem danych.

Jednak teraz w ofercie dla par, zniknął ten pakiet za 19 zł, a pojawił się droższy z największą paczką danych, niedostępnej w ofercie dla jednego numeru. I tak, w planie za 29 zł dokupujemy numer dla drugiej połówki za 9 zł, co daje nam 38,00 zł za dwa - 19 zł za numer miesięcznie (transfer danych do podziału - 20 GB, po dwóch latach 60 GB - 30 GB na numer).

W planie za 39 zł za drugi numer również płacimy 9 zł, łącznie zapłacimy więc 48,00 zł - 24 zł za numer i po dwóch latach 120 GB do podziału, czyli 60 GB na kartę SIM. Najdroższy pakiet kosztuje 58 zł na dwie osoby, czyli 29 zł za numer i 150 GB do podziału, czyli 75 GB na osobę miesięcznie.

Orange Flex

W drugiej submarce Orange - Orange Flex za dodatkowy numer na koncie zapłacimy 15 zł i również mamy tu współdzielony transfer danych. Tak więc w planie za 25 zł, łącznie zapłacimy 40 zł - 20 zł za numer i po 7,5 GB transferu danych. Za 30 zł, łącznie 45 zł - 22,50 za numer i po 15 GB transferu danych. W przedostatnim planie za 50 zł - łącznie 65 zł, 32,50 za numer i po 25 GB transferu danych, a w najdroższym za 80 zł, razem 95 zł - 47,50 zł na numer i po 50 GB transferu danych.

Plush

Natomiast w submarce Plusa - Plush znajdziemy tylko jeden pakiet dla par w ofercie bez zobowiązania. W przypadku jego wyboru, Plush daje upust dla każdego numeru 5 zł. Tak więc w miejsce 50 zł, za dwa numery zapłacimy 40 zł miesięcznie, czyli 20 zł za numer. Do dyspozycji dla każdej osoby jest tu oczywiście pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz po 15 GB transferu danych (po 20 GB po dwóch latach stażu).

Premium Mobile

W Premium Mobile również jest zniżka za dodatkowy numer na koncie w wysokości 5 zł, ale przysługuje ona jedynie na jeden numer. Tak więc w porównaniu ze standardową ofertą zapłacimy jedynie o 2,5 zł mniej za każdy z numerów na koncie.

Oferty dla par z zobowiązaniem

Orange

W ofertach z zobowiązaniem u operatorów infrastrukturalnych rachunek dla par jest prosty. W Orange za dodatkowy numer na swoim koncie zapłacimy 20 zł mniej - z wyjątkiem abonamentu za 40 zł.

Play

W Play również w trzech abonamentach możemy dokupić drugi numer taniej. Z tym, że widoczne 25 zł za dodatkowy numer obowiązuje tylo wtedy, gdy przenosimy go od innego operatora, przy nowym numerze opłata ta wynosi 35 zł miesięcznie.

Plus

Plus, podobnie jak Orange i Play wyłączył z oferty dla par najtańszy abonament, w pozostałych abonamentach za dodatkowy numer obniża standardową opłatę o 25 zł.

Natomiast w submarce Plush, zasada jest taka sama jak w przypadku oferty bez zobowiązania, a więc oba numery na koncie korzystają ze zniżki 5 zł.

T-Mobile

T-Mobile nie wyłamuje się tutaj i tak samo jak konkurencja, wyłączył z oferty dla dwojga najtańszy abonament. W trzech pozostałych, podobnie jak w Orange za dodatkowy numer zapłacimy 20 zł mniej od ceny bazowej.

Virgin Mobile

W Virgin Mobile mamy jeden plan z zobowiązaniem dla par, kosztujący 29 zł miesięcznie - pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych. Drugi numer z tym samy zestawem zakupimy za połowę ceny, tak więc miesięcznie za dwa numery zapłacimy 43,50 zł - 21,72 zł za numer miesięcznie.

Która oferta będzie najlepsza? Pomijając osobiste preferencje, co do konkretnego operatora, a zwłaszcza jego zasięgu w naszej lokalizacji, najkorzystniejsza oferta bez zobowiązania wydaje się być ta od Nju Mobile - w najtańszym planie za zaledwie 19 zł na numerze możemy korzystać z przyzwoitej paczki danych, która rośnie po pół roku już do dużego pakietu, a po roku czy dwóch latach z powodzeniem wystarczy dla dwóch osób, które dość intensywnie korzystają z sieci w smartfonie.

Z kolei w przypadku oferty z zobowiązaniem, najlepsza będzie oferta Virgin Mobile - 30 GB z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości za 21,72 zł miesięcznie, próżno takiej szukać w ofertach operatorów infrastrukturalnych. W przypadku, gdy zależy nam już na dostępie do 5G, warto zastanowić się w to miejsce nad ofertą Plusha za 25 zł miesięcznie za numer - tutaj mamy również 30 GB transferu danych dla każdej z osób na koncie.

