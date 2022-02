Zanim przejdziemy do operatorów, zerknijmy najpierw na ceny producenckie najnowszych smartfonów Samsunga Galaxy S22 w najtańszej wersji ze 128 GB pojemności, które możemy zakupić za gotówkę lub w ratach 0% na stronach Samsunga.

Samsung Galaxy S22: 3 999,00 zł lub w 40 ratach 0% po 99,97 zł

Samsung Galaxy S22+: 4 999,00 zł lub w 40 ratach 0% po 124,96 zł

Samsung Galaxy S22 Ultra: 5 899,00 zł lub w 40 ratach 0% po 147,47 zł

Wszystkie modele w przedsprzedaży dostępne są w promocji ze słuchawkami Galaxy Buds Pro za 1 zł oraz możemy skorzystać z opcji odkupu naszego obecnego smartfona, za którego Samsung płaci do 3000 zł - szczegóły dostępne na stronie galaxy.samsungodkup.com.

Z promocji ze słuchawkami za złotówkę i programu Odkup, skorzystamy też kupując któregoś z nowych modeli Samsunga Galaxy z serii S22 u każdego z naszych operatorów. Przejdźmy więc od razu do ofert naszych telekomów.

U wszystkich operatorów sprawdzamy ceny Samsunga Galaxy S22 5G 128GB (pozostałe modele będą relatywnie droższe) w najdroższym abonamencie, tzw. „smartfonowym”, z wyjątkiem Plusa, który nie uzależnia ceny smartfonów od wybranego abonamentu, kosztującego od 55 zł wzwyż.

Ceny Samsung Galaxy S22 5G 128GB u operatorów

Orange

W abonamencie Plan 80 - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielitowane wiadomości SMS/MMMS oraz 105 GB transferu danych (HBO GO/HBO Max za 5 zł miesięcznie), na start za Samsung Galaxy S22 5G 128GB zapłacimy 0,00 zł i później w 24 ratach po 156,00 zł. Razem za sam sprzęt wyjdzie nas to więc 3 744,00 zł.

Orange Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy S22 0,00 zł 156,00 zł 24 3 744,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 80,00 zł 23 1 840,00 zł Razem 5 584,00 zł Sklep Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy S22 0,00 zł 99,97 zł 40 3 998,80 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 39,00 zł 40 1 560,00 zł Razem 5 558,80 zł Róznica -25,20 zł

Zwykle, by sprawdzić jaka kwota za smartfona "ukryta" jest w abonamencie, porównujemy ceny w abonamencie do ofert na kartę z opcją zakupu smartfona w sklepie. W tym wypadku, różnica nie jest zbyt duża, a na korzyść abonamentu przemawia większy transfer danych i szybsza spłata zobowiązania z umowy i rat za smartfona.

Play

W abonamencie Play SOLO L za 70 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 120 GB transferu danych (Telewizja PlayNOW w pakiecie), na start za tego smartfona zapłacimy 499,00 zł i później w 24 ratach po 130 zł. Razem za samego smartfona - 3 619,00 zł.

Play Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy S22 499,00 zł 130,00 zł 24 3 619,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 70,00 zł 24 1 680,00 zł Razem 5 299,00 zł Sklep Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy S22 0,00 zł 99,97 zł 40 3 998,80 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 40,00 zł 40 1 600,00 zł Razem 5 598,80 zł Róznica 299,80 zł

Tak więc Play jak na razie najtaniej oferuje ten model w swoim abonamencie, jednak musimy tu na start wyłożyć prawie 500 zł.

Plus

W Plusie z kolei w abonamencie za 55 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 30 GB transferu danych (120 minut na połączenia międzynarodowe do UE), na start zapłacimy nieco mniej niż w Play - 399 zł, ale miesięcznie za całość 5 zł więcej. W rezultacie za sam sprzęt koszt zamknie się nam w kwocie 3 999,00 zł - czyli 1:1 kwota sklepowa.

Plus Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy S22 399,00 zł 150,00 zł 24 3 999,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 55,00 zł 24 1 320,00 zł Razem 5 319,00 zł Sklep Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy S22 0,00 zł 99,97 zł 40 3 998,80 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 40,00 zł 40 1 600,00 zł Razem 5 598,80 zł Róznica 279,80 zł

T-Mobile

Został jeszcze T-Mobile. W abonamencie T-Mobile Nielimitowany M za 65 zł - pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz nielimitowany dostęp do internetu z ograniczeniem jedynie prędkości do 30 Mb/s, Samsunga Galaxy S22 kupimy na start za 439,00 zł i później w 24 ratach po 140 zł. Razem - 3 799,00 zł.

T-Mobile Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy S22 439,00 zł 140,00 zł 24 3 799,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 65,00 zł 24 1 560,00 zł Razem 5 359,00 zł Sklep Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy S22 0,00 zł 99,97 zł 40 3 998,80 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 39,00 zł 40 1 560,00 zł Razem 5 558,80 zł Róznica 199,80 zł

Tak więc najtaniej w ogólnym rozrachunku kupcie teraz ten model w Play, a najdrożej w Orange z tym, że u pomarańczowego operatora nie zapłacicie nic na start.

Cena Samsunga Galaxy S22 a średnia zarobków w Polsce



Źródło: Komorkomat.pl.

Na koniec ciekawostka, bo nie można tych danych przekładać wprost na zasobność portfeli Polaków i możliwości zakupu najnowszego modelu Samsunga, zwłaszcza z uwagi na obecny poziom inflacji w Polsce. Niemniej wykres ten pokazuje, iż średnia krajowa rośnie teraz w Polsce bardziej niż cena kolejnych Samsungów z flagowej serii S.