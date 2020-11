Pewnie nie zauważyliście, ale Macbooki Air z M1 mają nowe klawisze funkcyjne

Klawiatury w Macbookach to dość trudny temat. Lata świetności mają już dawno za sobą — konstrukcje motylkowe z których przez kilka ostatnich lat korzystało Apple to niekończące się pasmo nieszczęść. Zacinały się, irytowały, przestawały działać — no i ostatecznie Apple przyznało że nie da się ich naprawić. Są nie do wybronienia i trzeba powrócić do niższych, ale jednak, mechanizmów nożycowych. W międzyczasie jednak Macbooki doczekały się rewolucji w postaci oledowego paska Touchbar, chociaż… nie wszystkie. W Macbookach Air firma pozostawiła rząd klawiszy funkcyjnych, który w nowej generacji sprzętu został delikatnie zmieniony.