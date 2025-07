Petarda dla graczy zupełnie za darmo. Wpadniesz, jak śliwka w kompot

Choć Epic Games Store nie jest liderem wśród platform sprzedażowych dla graczy, potrafi się wyróżnić na tle konkurencji przede wszystkim dzięki regularnemu udostępnianiu darmowych gier. Ta strategia stała się charakterystycznym elementem jego tożsamości. W ofercie bezpłatnych tytułów można znaleźć zarówno wysokobudżetowe produkcje znanych deweloperów, jak i dzieła niezależnych twórców, które zyskują dzięki temu szansę na pozyskanie nowej publiczności.

Co tydzień użytkownicy mogą liczyć na kolejną grę – niekiedy jest to jedna pozycja, innym razem kilka. Prawdziwy festiwal rozdawnictwa przypada na okres świąt Bożego Narodzenia, gdy codziennie przez kilkanaście dni pojawia się nowy darmowy tytuł. Choć rok 2025 przekroczył już swoją połowę, dotychczasowa oferta jasno pokazuje, że Epic Games wciąż mocno stawia na przyciąganie graczy atrakcyjnymi tytułami udostępnianymi zupełnie za darmo.

Epic Games Store rozpieszcza graczy. W tym tygodniu prawdziwy hit

W tym roku mieliśmy już m.in. Dead Island 2 – kolejną część kultowej serii o zombie, a także Happy Game – najnowszą produkcję studia Amanita Design z 2021 roku, będącą przygodówką, w której gracz pomaga głównemu bohaterowi wyjść z koszmarnego snu i odzyskać uśmiech. Wśród innych udostępnionych tytułów znalazły się także Sifu, Gigapocalypse oraz debiutujący Deliver At All Costs. Ci, którzy nie skorzystali z okazji, mogą tego żałować. W zeszłym tygodniu mieliśmy świetne, ale niedocenione DEATHLOOP oraz Ogu i Tajemniczy Las, czyli uroczą przygodówkę z ręcznie rysowanymi postaciami i zwariowanymi zagadkami, które urozmaicają rozgrywkę.

Mieliśmy też Two Point Hospital, które można śmiało nazwać duchowym spadkobiercą Theme Hospital, czy The Operator, w którym wcielamy się w agenta służb specjalnych. Było też Sable, które zabiera graczy w podróż przez piaszczyste pustkowia, czy Backpack Hero i Figment. W zeszłym tygodniu mieliśmy za darmo Figment 2: Creed Valley oraz Sky Racket. Jednak darmowych gier nigdy za wiele i sklep Epic Games udostępnia kolejną – prawdziwą perełkę.

Cywilizacja za darmo. Nie można tego przegapić

Seria „Cywilizacja” to marka, której nie trzeba specjalnie przedstawiać fanom gier komputerowych. Nawet tym, które nie są zainteresowane strategiami. Jej początki sięgają 1991 roku, kiedy to zadebiutowała pierwsza odsłona, szybko gromadząc wokół siebie ogromną rzeszę fanów na całym świecie. Już nie tylko użytkownicy komputerów, ale i konsol chętnie sięgają po kolejne części. W przyszłym tygodniu w Epic Games Store udostępniona zostanie za darmo gra „Sid Meier’s Civilization VI” w edycji Platinum. Pakiet ten obejmuje grę podstawową, sześć dodatków DLC oraz dwa duże rozszerzenia, co czyni go kompletnym zestawem dla każdego stratega. To doskonała okazja, by gracze PC, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z tą kultową serią, mogli odkryć, dlaczego Civilization uważana jest za jedną z najważniejszych gier strategicznych w historii.

Sid Meier's Civilization VI: Platinum Edition to idealna propozycja dla graczy na PC, którzy jeszcze nie poznali wciągającej rozgrywki, czyniącej z Civilization jedną z najwspanialszych serii wszech czasów. W Edycji Platinum znajdziemy pełną wersję gry Sid Meier's Civilization VI oraz dodatki:

Pakiet wikingów

Pakiet Polski

Pakiet Australii

Pakiet Persji i Macedonii

Pakiet Nubii

Pakiet Khmeru i Indonezji

dodatek Rise and Fall

dodatek Gathering Storm