EA SPORTS odkrywa karty. FC 26 bez tajemnic

FIFA 23 była ostatnią grą z serii, którą pokochali fani piłki nożnej. Od 2024 r. EA SPORTS postawiło na własną markę, FC, która porzuca dotychczasowe standardy, wynosząc cyfrową piłkę na wyższy poziom. A w tym roku ma być jeszcze lepiej. Wszystko za sprawą FC 26, które do sprzedaży trafi 26 września i zachwyci graczy jeszcze lepszymi możliwościami.

EA SPORTS FC 26 to jedyna gra, w której masz możliwość rozegrania legendarnych turniejów, jak UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga i LALIGA EA SPORTS w jednej grze, a także w Google Pixel Frauen-Bundesliga, Liga F Moeve, Barclays Women’s Super League, Arkema Première Ligue, National Women's Soccer League i UEFA Women's Champions League.

EA SPORTS FC 26 to ponad 20 tysięcy zawodników w ponad 750 klubach i reprezentacjach narodowych z możliwością prowadzenia rozgrywek na przeszło 120 stadionach i w ponad 35 ligach.

FC 26 coraz bliżej. Co oferować będzie gra?

EA SPORTS FC 26 oferować ma bardziej responsywny drybling, inteligentniejsze ustawianie się przeciwników SI i szybsze ruchy, bazując na opiniach graczy. Bramkarze zachowują się naturalniej, animacje są realistyczniejsze, a nowe style i role zwiększają możliwości taktyczne. Gra wprowadza dwa tryby rozgrywki: Rywalizacja — dostosowana do meczów 1 na 1, z szybszymi podaniami i lepszą kontrolą, oraz Autentyczna rozgrywka — z realistycznymi pozycjami, rzutami rożnymi i walką w polu karnym. W Football Ultimate Team pojawią się turnieje pucharowe, wydarzenia na żywo z tematyczną zawartością oraz nowe wyzwania weekendowe Challengers dla niższych lig. Tryb kariery menedżera zyskuje żywe wyzwania i scenariusze fabularne oraz dynamiczny rynek menedżerski, wpływający na taktyki drużyn w każdym sezonie.

Mamy też pierwszy zwiastun, który zobaczycie poniżej:

EA SPORTS FC 26 jest już dostępne w przedsprzedaży w kilku edycjach na PlayStation 5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch i Nintendo Switch 2 i PC. Wersje na PS i Xbox sprzedawane są w ramach opcji „dwie wersje w jednym”, która pozwala na ulepszenie gry z PlayStation 4 do PlayStation 5 lub Xbox One do Xbox Series X|S bez dodatkowych opłat. Szczegóły wydań dostępne są na stronie gry.