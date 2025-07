Cyberpunk 2077 już działa na macOS. Takiego komputera potrzebujesz

Cyberpunk 2077 na komputerach Mac: gra sama dobierze ustawienia

W zależności od tego, jakim komputerem dysponujemy, w takiej jakości zagramy w Cyberpunka. Co bardzo istotne, gra sama dobierze optymalne ustawienie w zależności od tego, na jakim komputerze jest zainteresowana. Wymagania? Bardzo proste i konkretne. Do tego, by przenieść się do Night City potrzebujemy komputera Mac bądź laptopa MacBook z procesorem Apple Silicon. Może to być nawet najstarszy układ z tej rodziny - Apple M1. Coś jeszcze? Gra wymaga, by komputer oferował przynajmniej 16 GB pamięci RAM. W praktyce oznacza to, że użytkownicy podstawowych konfiguracji z 8 GB pamięci RAM obejdą się smakiem.

Jaki Mac, taki Cyberpunk

Najsłabszym komputerem, na jakim możemy zagrać w Cyberpunk 2077 dla macOS, jest MacBook Air i MacBook Pro z procesorem M1 i 16 GB pamięci RAM. Zagramy na nim na niskich ustawieniach jakości, w rozdzielczości 1440 x 900 albo 1600 x 900, w zależności od komputera. Docelowo gra ma być wyświetlana w 30 klatkach na sekundę.

Do uruchomienia Cyberpunka 2077 z rekomendowanymi ustawieniami potrzebujemy komputera wyposażonego w procesor Apple M3 Pro i przynajmniej 18 GB pamięci RAM. Zagramy wówczas w rozdzielczości 1800 x 1125 pikseli albo 1920 x 1080. W przypadku tego procesora możemy już liczyć na granie z 60 klatkami na sekundę.

Na ustawieniach wysokich (High Fidelity) zagramy na komputerach z procesorem Apple M2 Ultra albo M3 Max, wyposażonych w minimum 36 GB pamięci RAM. Uzyskamy wówczas rozdzielczość 2294 x 1432 albo 2560 x 1440 w 60 klatkach na sekundę.





Najwyższe ustawienia (Very High Fidelity) dostępne są dla komputerów Mac z procesorami M3 Ultra i M4 Max. Tu również trzeba 36 GB pamięci RAM, a rozdzielczość to 1440p w 60 klatkach na sekundę.

Cyberpunk 2077 dla macOS wspiera HDR oraz ray tracing (dla procesorów M3 i nowszych).

Pełna immersja tylko z AirPodsami

W grze nie zabrakło również funkcji, które znalazły się tam tylko dzięki kompatybilnym sprzętom Apple. CyberPunk 2077 wspiera technologię Spatial Audio dostępną w słuchawkach AirPods. Korzysta również ze śledzenia ruchów głowy przez słuchawki.

Czy na komputerach Mac da się grać? Wszystko wskazuje na to, że tak. Trzeba jedynie dobrej woli po stronie Apple i studia tworzącego grę. W przypadku Cyberpunka 2077 z pewnością jej nie zabrakło.