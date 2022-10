TVN zaserwuje Wam w telewizji spersonalizowane reklamy. Jak to możliwe?

Personalizowane reklamy w internecie to temat znany nam od wielu lat. Większość z Was pewnie spotkała się z pojęciem takim jak remarketing i z przekazami reklamowymi związanymi z zainteresowaniami, odwiedzanymi stronami czy innymi danymi, które zostawiamy w sieci - teraz zagoszczą one bezpośrednio na ekranach naszych telewizorów.

TVN Media postanowił ten format przenieść do reklam wyświetlanych w telewizji w postaci Addressable TV. Temat adresowalnej telewizji sprawdzany już jest od jakiegoś czasu w Wielkiej Brytanii i pierwsze badania wskazują na to, iż 48% rzadziej przełącza się między kanałami TV w trakcie bloku reklamowego, 35% bardziej angażuje się w oglądanie treści reklamowych, a 10% lepiej je ocenia. Zwiększyła się też spontaniczna (o 10%) i wspomagana (aż o 49%) znajomość reklam.

Rozwiązanie to umożliwia nałożeniem na tradycyjnie wyświetlane reklamy w kanałach telewizji linearnej, bloków reklamowych dopasowanych indywidualnie do ich odbiorców. Ma to być niezauważalne dla widzów, z idealną synchronizacją czasową tych dwóch bloków reklamowych.

Tak więc nie będzie ich ani mniej, ani więcej, tylko w miejsce reklam, które Was zupełnie nie interesują i przełączacie w tym czasie kanały z nadzieją, że na innych ich nie ma, zobaczycie spersonalizowane reklamy - lepiej dopasowane do Waszych zainteresowań i preferencji zakupowych. Przydatne wydaje się to też dla reklamodawców, którzy chcą w ogólnopolskich reklamach dotrzeć tylko do lokalnych odbiorców - tańszy i bardziej precyzyjny przekaz.

Piotr Tyborowicz, dyrektor Biura Reklamy TVN Media i członek zarządu TVN Warner Bros. Discovery:

Temat telewizji adresowalnej jest obecnie szeroko dyskutowany na świecie, ale niewiele jest rynków, na których te rozwiązania są dostępne komercyjnie. Dzięki tej konkretnej inicjatywie dołączamy do nielicznego grona podmiotów, które oferują zakup spersonalizowanych reklam telewizyjnych, a opracowana przez nas technologia podmiany dowolnej reklamy w każdym bloku reklamowym jest nowością na skalę światową, dotychczas nieoferowaną przez żaden inny podmiot.

To oczywiście wymaga dostępu do internetu w telewizorach odbiorców, ale jak się okazuje z Badania Założycielskiego - Gospodarstwa domowe, autorstwa Krajowego Instytutu Mediów za okres od lipca 2021 roku do marca 2022 roku, podłoże do tego jest już akceptowalne dla reklamodawców.

Niemal w każdym domu w Polsce jest telewizor, a w prawie połowie smartTV. Co więcej, wprawdzie w pierwszej kolejności oferta Addressable TV dostępna będzie u odbiorców cyfrowej telewizji naziemnej z aktywną technologią HbbTV (dla widzów trzech kanałów - TVN, TVN7 oraz TTV), ale w najbliższym czasie obejmie też TV podłączone do internetu - z aktywną aplikacją player.pl oraz telewizory smartTV, z których korzystają klienci operatorów kablowych i satelitarnych.

Jakie możliwości dla reklamodawców zaoferować ma Addressable TV. Tu jest dość szeroki zakres, będą mogli zdefiniować dokładnie swoich docelowych odbiorców (na poziomie gospodarstwa domowego) na podstawie danych geolokalizacyjnych, danych demograficznych, poziomu zamożności, lokalizacji placówek handlowo-usługowych z dokładnością do 1 km czy nawet uzyskają możliwość emisji reklam osobom prowadzącym określoną działalność gospodarczą.

