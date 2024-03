GPT-5 może zadebiutować już za kilka miesięcy

OpenAI nie zwalnia tempa jeśli chodzi o rozwój swoich narzędzi wykorzystujących generatywną sztuczną inteligencję. Niedawno zapowiedziano model Sora do tworzenia materiałów wideo, a jeszcze w te wakacje może zadebiutować model GPT-5.

Coraz inteligentniejszy Chat GPT

Chat GPT czyli "Generative Pre-trained Transformer do rozmów" w wersji GPT-3 został zaprezentowany przez OpenAI w listopadzie 2022 roku i szybko zyskał popularność jako narzędzie do generowania tekstu opartego na umiejętnościach sztucznej inteligencji. Od momentu swojego debiutu, Chat GPT przeszedł wiele zmian i ulepszeń, stając się coraz bardziej zaawansowanym i wszechstronnym narzędziem, które zdobyło rzeszę wiernych użytkowników. Możliwości tej technologii już dzisiaj są imponujące – potrafi tworzyć teksty, odpowiadać na pytania, a nawet komponować poezję czy pisać kod programistyczny. W ostatnich latach usługa została rozbudowana o nowe funkcje, takie jak lepsze rozumienie języka naturalnego oraz zdolność do bardziej złożonej interakcji z użytkownikiem, dzięki wykorzystaniu modelu GPT-4.

Zmiany w Chat GPT były odpowiedzią na rosnące oczekiwania użytkowników i postęp w dziedzinie uczenia maszynowego. Obecnie stosowany model GPT-4 wykorzystuje głębokie uczenie się do generowania tekstów bliskich ludzkiemu pisaniu. Model ten został stworzony na bazie ogromnej ilości danych tekstowych pochodzących z różnych źródeł internetowych, w tym książek, artykułów i stron internetowych. Dzięki temu jest w stanie rozumieć i generować teksty w wielu językach oraz na różne tematy. GPT-4 został wytrenowany przy użyciu techniki nazywanej uczeniem nadzorowanym oraz uczeniem wzmacniającym z ludzkim sprzężeniem zwrotnym. Oznacza to, że model był korygowany przez ludzkich trenerów, którzy oceniali jakość generowanych odpowiedzi i pomagali modelowi lepiej zrozumieć kontekst oraz intencje użytkowników.

Źródło: Depositphotos

GPT-5 jest tuż za rogiem

W rezultacie otrzymaliśmy narzędzie, które obecnie zasila szereg usług Microsoftu, które udostępniane są użytkownikom pod nazwą Copilot. OpenAI nie powiedziało jeszcze jednak ostatniego słowa. Firma rozwija wiele różnych modeli, począwszy od DALL-E do generowania realistycznej grafiki po najnowszy model Sora, który jest w stanie tworzyć całe sceny filmowe, które wyglądają jak wyjęte z jakiegoś rzeczywistego filmu. Business Insider donosi jednak, że w tym roku możemy spodziewać się także kolejnej aktualizacji modelu GPT-5, który ma być pod każdym względem lepszy niż obecnie dostępny GPT-4.

OpenAI nie chce się jednak oficjalnie dzielić swoimi planami, ale firma podobno dzieli się już nowym modelem z wybranymi firmami, które blisko z nią współpracują. Trenowanie i tworzenie nowych modeli wiąże się z ogromnymi kosztami, głównie związanymi z potrzebną mocą obliczeniową, więc firma Sama Altmana bardzo chętnie sięga po pieniądze od swoich klientów, do których zalicza się między innymi Microsoft. GPT-5 może być jeszcze lepszy w wyciąganiu wniosków i tworzeniu tekstów, ale raczej nie będzie to jeszcze poziom autonomicznej sztucznej inteligencji. Wygląda jednak na to, że z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej świata z książek science-fiction.

źródło: Business Insider