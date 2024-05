To niesamowite, co ludzie potrafią zrobić z nowym GPT-4o. Przykłady wgniatają w fotel

Google i Microsoft, w postaci OpenAI, biją się jak równy z równym na zupełnie nowym polu, jakim jest sztuczna inteligencja. Obie firmy w przeciągu ostatnich dwóch dni wyciągnęły działa o niespotykanym wcześniej kalibrze, zacierając różnice, pozwalające odgadnąć, czy w kwestii konwersacji z AI mamy do czynienia z algorytmem, czy może jednak z człowiekiem.

Z tej niebezpośredniej konfrontacji póki co wydaje się, że zwycięsko wychodzi narzędzie OpenAI, ponieważ to, co potrafi ChatGPT-40 jest wręcz niesamowite, a jego możliwości, szczególnie w aplikacji desktopowej znacznie wyprzedzają to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w przypadku i tak już zaawansowanego modelu AI.

Co więcej, czas od premiery GPT-4o liczony jest, póki co, w godzinach, a już w sieci znaleźć można przykłady tego, w jaki sposób użytkownicy wykorzystują nowy program do zadań, które jeszcze niedawno wydawały się niemożliwe, bądź bardzo czasochłonne, a dziś, dzięki nowej technologii, zajmują sekundy.

Oto co potrafi GPT-4o. Tego jeszcze nie było

O tym, że Chat-GPT potrafi pisać proste programy, wiemy nie od dziś. Jednak nowy model wnosi te umiejętności na zupełnie nowy poziom. W tej wersji możliwe jest za pomocą jednego promptu stworzenie klonu Facebook Messengera i zapisanie go jako pojedynczy plik HTML. Operacja, zajmuje zaledwie kilka sekund, czyli znacznie, znacznie mniej, niż potrzebowałby na to nawet bardzo zaawansowany programista.

Lubicie grać w Pokemony? Kto pamięta czasy GameBoya, ten wie, że ta gra wygrywała gameplayem i dzięki temu stała się rynkowym hitem, którego masowa popularność utrzymuje się do dzisiaj. Co jednak, jeżeli chcielibyśmy zagrać w tę grę w tekstowej formie? ChatGPT - 4o wygeneruje nam całą logikę gry w kilka sekund.

Interesujecie się modelowaniem 3D? Cóż, w tym momencie assety do swoich potrzeb możecie wygenerować w kilkanaście sekund z każdego miejsca na świecie. AI wyeksportuje też projekt do wybranego przez nas pliku. Nie trzeba wiele wyobraźni, by zrozumieć, że w przypadku niektórych zawodów takie narzędzie może znacznie przyspieszyć pracę.

Jedną z najważniejszych funkcji nowego AI jest ulepszone przyjmowanie danych ze zdjęć i materiałów wideo w czasie rzeczywistym. Jednym z przykładów takich możliwości jest chociażby odczytanie i transkrypcja 18. wiecznego dokumentu.

Ba, ChatGPT potrafi dziś nawet określić wiele detali zdjęcia, które widzi i wyciągnąć na ich podstawie odpowiednie wnioski. Świetnym przykładem tego jest zidentyfikowanie wraku rakiety i przypisanie jej konstrukcji do konkretnego kraju.

Oczywiście - wiadomo, że w swoich działaniach AI nie jest nieomylna, popełnia błędy i może halucynować. Ba, na swojej stronie sami twórcy otwarcie publikują listę i przykłady ograniczeń nowego modelu, pokazując, że wciąż jest bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chcemy mieć AI produkującą wyniki o podobnej jakości za każdym razem.

Jednak patrząc na błyskawiczny rozwój możliwości AI nie można nie być pod wrażeniem tego, co twórcom z OpenAI udało się osiągnąć. W niecały rok byli w stanie podnieść jakość odpowiedzi chatu, nauczyć AI zupełnie nowych możliwości i znaleźć zastosowanie dla SI w nowych obszarach. Pomijam już nawet aspekt konwersacyjny, ponieważ z modelem GPT-4o można porozmawiać jak z normalnym człowiekiem, przerywać mu i utrzymywać naturalną prędkość konwersacji.

Można tylko wyobrażać sobie, co w tym kontekście przyniesie nam kolejny rok.