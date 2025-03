ChatGPT jest dla jednych błogosławieństwem, dla drugich przekleństwem. Moc jaką niesie ze sobą wygoda używania sztucznej inteligencji zmieniła to w jaki sposób wiele osób wyszukuje treści w internecie. W ten sposób tworzy realne zagrożenie dla do tej pory dominującej siły na tym polu.

Google wypowiada wojnę sztucznej inteligencji, ogień zwalczy ogniem

Gigant technologiczny nie ma łatwego czasu od rewolucji sztucznej inteligencji, która znacząco skubie wartość firmy. Nie pomagają także przyzwyczajenia użytkowników, którzy nadużywają wszelkiego rodzaju chatbotów AI w roli mało wykorzystującej ich potencjał. Coraz częściej da się słyszeć głosy, że ta forma zastępuje tradycyjne googlowanie, na czym cierpi właśnie samo Google. Ci jednak nie zamierzają pozostawać bezczynnymi.

Google wzmacnia swoją ofensywę przy użyciu sztucznej inteligencji. Zamiast szukać sposobu na przeciwdziałanie, po prostu będzie zwalczać ogień ogniem. Od teraz funkcja AI Overview, której włączenie już mieliśmy okazję dla was opisać, zacznie się pojawiać dla jeszcze większej ilości zapytań kierowanych do wyszukiwarki dla użytkowników z całego świata i nie będzie ona wymagała tego, aby ktokolwiek był zalogowany do usługi Google.

Droga do umocnienia pozycji na tronie

Google szykuje jeszcze bardziej ambitne narzędzie wyszukiwania oparte na sztucznej inteligencji. Wydaje się, że gigant po prostu nie ma innej opcji w obliczu gwałtownie się zmieniających przyzwyczajeń użytkowników. Nowa funkcja, nazwana AI Mode, wprowadza do "googlowania" chatbota, który koncentruje się na dostarczaniu użytkownikom odpowiedzi generowanych przez AI. Obecnie ten tryb się znajduje jeszcze w fazie testów, a dostęp do niego mają wyłącznie użytkownicy subskrybujący plan Google One AI Premium. Nawet oni muszą ręcznie aktywować tę funkcję w sekcji Labs.

AI Mode, mieszanka sztucznej inteligencji i googlowania; Google

Jak widać jest to bezpośrednia odpowiedź na nowe przyzwyczajenia ludzi, którzy używają chatbotów jak wyszukiwarek. Jest to o tyle istotne, że w przyszłości mogłoby bardzo napsuć krwi. Google potrzebuje być numer jeden, aby sprzedawcy nie zaczęli szukać innego sposobu na docieranie do potencjalnych klientów. Użytkownicy zamiast klasycznych wyników wyszukiwania otrzymywaliby przede wszystkim odpowiedzi generowane przez sztuczną inteligencję. Dzięki tej zamiast tradycyjnych wyników użytkownik otrzymuje odpowiedź wygenerowaną na podstawie danych dostępnych w indeksie wyszukiwarki Google. W treści pojawiają się także odnośniki do źródeł, które wspierają prezentowaną odpowiedź. W skrócie, efekt niemalże identyczny jak w ChatGPT i innych, lecz w formie bliższej googlowaniu.

Google zmienia się dla ludzi, a ludzie z Google

Mimo wcześniejszych kontrowersji związanych z błędnymi odpowiedziami, Google nie poddaje się - trochę z braku innej opcji - i twardo zmierza ku realizacjom swoich celów i mus zawierzyć swoim modelom, że będą działać poprawnie. Robby Stein, wiceprezes ds. produktu w zespole Google Search, twierdzi, że AI Overviews wpływa na to w jaki sposób użytkownicy wyszukiwarki zadają pytania.

"Zauważamy, że użytkownicy korzystający z AI Overviews zadają Google zupełnie innego rodzaju pytania. To bardziej złożone pytania, które wcześniej mogły być nieco trudniejsze do rozwiązania"

Pędząc za zmianami w branży i oczekiwaniami użytkowników, Google coraz bardziej oddala się od swojej tożsamości. Zdaje się stopniowo rezygnować z klasycznego modelu linkowania do stron internetowych, który stanowił podstawę jego dotychczasowego sukcesu. Mimo to Stein przekonuje:

"Widzimy, że dzięki AI Overviews użytkownicy otrzymują kontekst i chętniej klikają w linki. Gdy już przejdą na strony internetowe, spędzają na nich więcej czasu. Prawdopodobnie stają się też lepszymi odbiorcami tych treści, ponieważ wchodzą na strony już z pewnym przygotowaniem", mówi dalej Stein Reklama

Uważa też, że AI Mode nie ma za zadanie całkowitego zastąpienia tradycyjnego googlowania. Użytkownicy korzystają z tradycyjnej metody na zbyt wiele różnych sposobów, aby ograniczać się po prostu do kolejnego chatbota, których pewnie. Niemniej jednak trudno nie zauważyć, że rozwój AI coraz szybciej zmienia sposób, w jaki ludzie wyszukują informacje. Gigant nie ma żadnej innej opcji, jak się po prostu dostosować.

