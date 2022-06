Pentaform AbacusBasic to tani komputer w biodegradowalnej obudowie

Pentaform AbacusBasic - PC w klawiaturze

Pentaform reklamuje AbacusBasic jako najtańszy komputer na rynku, co chyba jednak z ceną na poziomie 150 USD nie jest do końca prawdą. Nie zmienia to jednak faktu, że to bardzo ciekawa konstrukcja wykonana w całości z biodegradowalnego plastiku. Komputer ma formę klawiatury z trackpadem i adekwatne do tego rozmiary. Na liście portów znajdziemy za to HDMI, które pozwala nam się podłączyć do monitora lub telewizora. Wszystkie komponenty schowane zostały natomiast w nieco grubej obudowie, więc jak się domyślacie nie są one najwydajniejsze.

Sercem komputera jest procesor Intel Atom x5-Z8350, który został zaprezentowany jeszcze w 2016 roku, ale posiada 4 rdzenie i może współpracować z 2, 4 lub 8 GB pamięci LPDDR3. Lepiej pewnie będzie wybrać wariant z większą ilością pamięci biorąc pod uwagę fakt, że sam procesor z TDP na poziomie 2 W nie jest specjalnie wydajny. I to nawet pomimo tego, że jego taktowanie może dochodzić do 1,84 GHz. Producent utrzymuje jednak, że jest w stanie obsłużyć system Windows 10. Osobiście raczej sugerowałbym chyba jednak jakąś lekką dystrybucję linuksa.

AbacusBasic ma być ciekawą propozycją dla osób poszukujących komputera do prostych zadań jak przeglądanie internetu czy prostych prac biurowych. Jego zaletą są rozmiary i kompaktowa obudowa, a jednym z głównych "selling points" ma być ekologia. Nie tylko obudowa wykonana jest z biodegradowalnego plastiku, ale całość można w łatwy sposób rozebrać i wymienić poszczególne komponenty, co stwarza możliwość zamontowania lepszego procesora w przyszłości. Pentaform chwali się też, że roczne zużycie energii to zaledwie 31 kWh, czyli niespełna 2,5 kWh miesięcznie. To porównywalne z energooszczędną żarówką. Otwarte pozostaje jednak pytanie czy za równowartość 150 USD znajdą się chętni na zakup komputera o wydajności w wielu aspektach mniejszej niż przeciętnego smartfona...

źródło: TechSpot