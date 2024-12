Z tej funkcji mObywatela korzysta już prawie milion Polaków. Sprawdź, czy też możesz

mObywatel to jedna z najchętniej pobieranych aplikacji przez Polaków. I nie ma się co dziwić, w końcu znajdziemy w niej cyfrowe wersje dokumentów, które pozwalają legitymować się w różnych sytuacjach. Wśród nich jest mLegitymacja emeryta-rencisty, z której korzysta ponad 900 tys. Polaków.

Od stycznia 2023 każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej legitymacji bezpośrednio w aplikacji mObywatel. ZUS automatycznie wyda mLegitymację, bez potrzeby składania wniosków, czy osobistego stawiennictwa w jednym z oddziałów. Co ważne, mLegitymacja nie sprawia, że z obiegu wypadają tradycyjne poświadczenia uprawnień emeryta i rencisty. Jeśli ktoś chce tradycyjną legitymację w formie plastiku, wystarczy złożyć wniosek do ZUS (formularz ERL).

Reklama

Niemal dwa lata po wdrożeniu mLegitymacji emeryta-rencisty, ZUS chwali się wynikami. Jak wynika z jednego z ostatnich wpisów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w mediach społecznościowych, z tego rozwiązania korzysta już blisko 902 tys. emerytów i rencistów, a w samym listopadzie tego roku swoje cyfrowe wersje legitymacji poświadczających uprawnienia aktywowało ją prawie 26 tys. osób.

Co oferuje mLegitymacja emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel? To samo co jej plastikowy odpowiednik. Z cyfrowym i tradycyjnym dokumentem można m.in.:

potwierdzić prawo do świadczeń zdrowotnych, ulg i zniżek, na przykład na bilety komunikacji miejskiej,

uzyskać zniżki w ośrodkach uzdrowiskowych i placówkach kultury,

otrzymać zwolnienie z części opłat za rehabilitację,

skorzystać ze zwolnienia z abonamentu RTV.

mLegitymacja emeryta-rencisty w aplikacji. Tak wygodnie nigdy nie było

Kto może skorzystać z mLegitymacji emeryta-rencisty? Jak sama nazwa wskazuje, każdy emeryt i rencista korzystający z aplikacji mObywatel może dodać do niej swoją własną mLegitymację. Wystarczą do tego trzy proste kroki:

uruchomienie aplikacji

kliknięcie opcji "dodaj dokument"

wybranie na liście dokumentów "legitymacja emeryta-rencisty"

Po poprawnym zweryfikowaniu danych system automatycznie wyświetli cyfrową wersję legitymacji, do której szybki dostęp uzyskać można z ekranu głównego mObywatela. To tam znajdziemy też inne cyfrowe dokumenty, w tym mDowód, mPrawo Jazdy, czy szereg innych legitymacji, czy poświadczeń do wykonywania zawodu.