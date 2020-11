Największe kłamstwo dzieciństwa wspominam… z nostalgią

Panie, bo jakim cudem zmieści się 9999999999 gier w jednym kartridżu?

Gdyby tak było, to nawet mimo niewielkich rozmiarów gier na NES-a, kartridże byłyby generalnie potężnymi nośnikami. A jak z nimi było – wiadomo. Umieszczenie tylu gier byłoby zdecydowanie niemożliwe z uwagi na wcześniej wspomnianą pojemność. Ale – reklama dźwignią handlu. Ludzie kupują oczami, a w tamtych warunkach nikt nie był w stanie ocenić wiarygodności danych materiałów promocyjnych (etykieta na pewno nim była). W domu mogło okazać się, że zamiast strzelanki mieliśmy do czynienia z Tetrisem, Pinballem, Mario i Arkanoidem. Na etykiecie mogło być natomiast dosłownie wszystko – wszelkie cuda na kiju.

Wróćmy jednak do deklarowanej liczby gier na kartridżu. Taki zabieg oznaczał zasadniczo, że albo mamy do wyboru „x” pozycji, z czego większość to powtórki i powtórki powtórek, albo dziwne warianty gry. Twórcy kartridżów, manipulując kodem gry w zręczny sposób, mogli spowodować na przykład, że główny bohater będzie mieć inny kolor ubranka. Albo wystartujemy z pakietem żyć oraz konkretną bronią. Taki zabieg wprowadzono w 168 in 1 (kultowy kartridż), w którym mogliśmy uruchomić Contrę z 32 życiami oraz jedną z czterech dostępnych w grze broni.

Wspomniana składanka była tak zaawansowana, że pozwalała w niektórych pozycjach na liście manipulowanie samodzielnie ilością żyć oraz poziomem, od którego zaczniemy. Dla niektórych był to pierwszy raz, gdy udało się przejść Contrę – mając nielimitowaną ilość prób do dyspozycji, nie było to trudne. Ja w taki sposób trenowałem przechodzenie tego tytułu i dzisiaj… czasami udaje mi się przejść bez straty choćby jednego życia. Ostatnio mi się nie udało…

Pudełka lubią kłamać

„U Ruskich” można było kupić nie tylko kartridże, ale i same konsole. Te sprowadzano z Chin i opychano żądnym elektronicznej rozrywki klientom. Rodzice kupowali takie klony Famicoma dzieciom, dzieci grały, paliły zasilacze i rozwalały pady. Na pudełkach natomiast pojawiały się prawdziwe cuda – a to screenshot z jakiejś pecetowej strzelanki, a to kadr z popularnego filmu… a w zestawie sama konsola, pady, ewentualnie pistolet świetlny i jeden kartridż. Oczywiście taki, który w żaden sposób nie nawiązuje do tego, co obiecywał producent konsoli…

Nawet dzisiaj możemy znaleźć takie urządzenia w internecie. Niektóre z nich udają pudełka od PlayStation, inne nawiązują do Xboksa. Ba, design tych konsol czasami jest inspirowany nowoczesnymi maszynami do gier. Chińczycy są w stanie podrobić i stworzyć dosłownie wszystko. Jak widać, rynek nie znosi próżni. Ktoś to musi kupować.