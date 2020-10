Subskrypcje to sztuka wyboru. Zabrałem się za porządki i… mam problem

Ustawiłem sobie również przypomnienie o anulowaniu subskrypcji w AppleTV+, jednak tu samo Apple rozwiązało mój problem przedłużając okres próbny do lutego. Choć o problemie nie mowy, bo moim zdaniem płacenie za ten serwis w obecnym kształcie nie ma w Polsce sensu. Może kiedy będzie już dostępny pakiet Apple One, ale to też zależy od tego, czy zdecyduję się porzucić Spotify (o czym za chwilę).

Poleciało również HBO GO, które może i ma bardzo fajną bibliotekę, ale jest tak tragiczne w korzystaniu, że nie mam do tej usługi nerwów. Na telewizorze z AndroidTV raz działa, raz nie – nie zapamiętuje gdzie skończyłem oglądanie, pauza wyłącza po chwili aplikację. Do tego dochodzi fatalna jakość i brak HDR. Czego by tam więc nie było, czuję się źle płacąc za tak kiepską jak na 2020 rok jakość. Aplikacja mobilna na iOS natomiast działa jak chce – czasem potrafiła wylogować mnie z konta, a potem wkurzać ekranem z informacją o nieprawidłowym haśle do konta. Przestałem płacić, nerwów jakby mniej.

Co zostało? Netflix. O poziomie produkcji dostępnych w serwisie można dyskutować i dyskutować. Ja akurat oglądam nowości regularnie, śledzę listy na kolejne miesiące – no i są anime, które właśnie dzięki NF zacząłem ponownie oglądać.

Problem z uszczupleniem listy usług abonamentowych do filmów i seriali jednak jest i nic nie wskazuje na to by miał zniknąć. Biblioteki treści się nie pokrywają, widać dużą różnicę w jakości aplikacji, zawsze trzeba więc iść na kompromis albo płacić za wszystkie, nie ma jednej idealnej i najlepszej usługi.

Z muzyką jest trochę łatwiej, bo biblioteki treści się pokrywają. Jasne, czasem coś gdzieś jest, by w innym miejscu być nieobecne, ale jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż w filmach i serialach. Tidal jakoś nigdy mnie do siebie nie przekonał, nawet w wersji z lepszą jakością – choćby przez brak korektora w aplikacji. Ostatecznie bardziej podoba mi się brzmienie po poprzesuwaniu suwaków w Spotify. Tu też zrezygnowałem po zakończeniu okresu próbnego od operatora, a później wyczerpaniu się promocji za kilka symbolicznych złotych na wyższy pakiet muzyczny.

Kusi trochę Apple One – głównie ze względu na cenę. Za podobne pieniądze dostanę Apple Arcade, Apple Music i opłacane przeze mnie oddzielnie 50 GB w iCloud – więc jest spora szansa na to, że pożegnam się ze Spotify po 7 latach codziennego korzystania z usługi. Jeśli tak się stanie, będzie mi na pewno brakować list tworzonych przez użytkowników, swoich wykopalisk i pewnie trochę Spotify Connect – choć akurat ta funkcja działa u mnie różnie. Pomysł sam w sobie jest super, jednak poziom wkurzenia gdy nagle znikają urządzenia z listy jest ostatnio dość wysoki. A ja za dużo się denerwuję i muszę zacząć eliminować powody tworzące takie emocje. Za Radarem Premier tęsknić nie będę -przez kilka tygodni ten mój własny chyba oprzytomniał, ale ostatnio wrzucił mi do propozycji tak nieprzystające do moich preferencji muzycznych (7 lat nauki mojego gustu muzycznego, niesamowite), że czułem się zwyczajnie zażenowany.

No cóż, najlepiej chyba w ogóle niczego nie opłacać, to nie ma potem problemu z rezygnacją z usług. A jak wygląda to u Was?

grafika