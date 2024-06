Uwielbiana powieść doczeka się serialowej adaptacji - oto co o niej wiadomo!

Jakub Gierszał w głównej roli, Łukasz Palkowski reżyseruje, a wszystko na podstawie książki Remigiusza Mroza. To nowy serial SkyShowtime!

To już druga taka produkcja w Polsce zapowiedziana przez serwis w ostatnich miesiącach. Wcześniej platforma poinformowała o realizacji serialu "Śleboda", którego zdjęcia rozpoczęły się w kwietniu tego roku.

"Langer" to thriller, który będzie adaptacją popularnej powieści Remigiusza Mroza. Główną rolę Piotra Langera, młodego biznesmena, który odziedziczył holding finansowy po zmarłym ojcu, zagra Jakub Gierszał. Poza pracą, Langer prowadzi podwójne życie jako nieuchwytny seryjny morderca, którego od lat ścigają prokuratorzy, ale do tej pory nie zdołali go schwytać.

W życiu Piotra pojawia się Nina, zachwycająca kobieta, która, aby zwrócić jego uwagę, pojawia się na jego gali charytatywnej. Nina angażuje się w niebezpieczną grę i związek z Langerem, starając się zdobyć dowody na jego zbrodnie. Czy uda jej się w końcu doprowadzić go przed wymiar sprawiedliwości?

Serial wyreżyseruje Łukasz Palkowski, znany z takich produkcji jak "Bogowie" czy "Chyłka", a producentką będzie Violetta Furmaniuk-Zaorska, mająca na koncie między innymi "Kobietę sukcesu" i "Behawiorystę". "Langer" będzie liczyć w sumie 6 odcinków.

Chief Content Officer platformy, Kai Finke, ogłosił nowy projekt podczas panelu branżowego Content Warsaw, dzieląc się szczegółami dotyczącymi planów i nadchodzącej oferty serwisu. Podkreślił, że SkyShowtime ciągle rozwija swoje portfolio tytułów oryginalnych z myślą o lokalnej widowni. Wyraził radość z wprowadzenia do oferty serwisu historii tak mocnej i wciągającej jak "Langer", w której główną rolę zagra Jakub Gierszał i trudno dziwić się ekscytacji, bo aktor pokazał w ostatnim czasie jak istotne są projekty z jego udziałem.

Niestety, więcej szczegółów na temat projektu zostanie podanych w późniejszym czasie, więc o reszcie obsady i ewentualnej dacie premiery dowiemy się najpewniej za kilka miesięcy.