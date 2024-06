Odliczamy do debiutu Max w Polsce, co nastąpi już lada moment. Właśnie poznaliśmy ceny wszystkich pakietów Max - który wybierzecie?

Platforma Max zadebiutuje w Polsce 11 czerwca i zaoferuje użytkownikom trzy pakiety subskrypcji: Podstawowy, Standardowy oraz Premium, które można rozszerzyć o dodatkowy pakiet Kanały TV i Sport. To zupełnie inna oferta, niż ta, która była do tej pory dostępna w HBO Max, gdzie była tylko jedna opcja i stała opłata niezależnie od jakości materiałów czy liczby pobieranych treści.

Trzy pakiety Max - znamy ceny subskrypcji

Najtańszy pakiet, Podstawowy, będzie kosztować 19,99 zł miesięcznie lub 199 zł rocznie. W ramach pakietu uzyskamy dostęp do treści w jakości Full HD, możliwość oglądania na dwóch urządzeniach jednocześnie, ale obecne będą w nim reklamy. Dodatkowo, w ramach tego pakietu użytkownicy mogą na żywo oglądać kanał TVN HD na wszystkich urządzeniach.

Pakiet Standardowy, dostępny za 29,99 zł miesięcznie lub 299 zł rocznie i będzie pozbawiony reklam. Seans będzie możliwy jednocześnie na dwóch urządzeniach, a maksymalna jakość materiałów to Full HD. Pakiet pozwoli pobrać do 30 tytułów do oglądania offline. W ramach tego pakietu dostępne są również kanały TV linearnej: HBO, HBO 2, HBO 3 oraz TVN HD.

Najdroższy pakiet, Premium, wyceniono na 49,99 zł miesięcznie lub 499 zł rocznie. Umożliwia oglądanie treści w jakości Full HD lub 4K z dźwiękiem Dolby Atmos (jeśli materiał jest oferowany w takiej jakości) na czterech urządzeniach jednocześnie. Użytkownicy mogą pobrać na urządzenia mobilne do 100 tytułów (w tym 30 filmów) do oglądania offline. Pakiet ten obejmuje również kanały TV: HBO, HBO 2, HBO 3 oraz TVN HD.

Dodatkowy pakiet Max z kanałami TV i Sportem

Dodatkowy pakiet “Kanały TV i Sport” kosztuje 20 zł miesięcznie i można go dokupić do każdego z trzech głównych pakietów. Zapewnia on dostęp do 25 kanałów na żywo, takich jak TVN24, Eurosport 1, Cartoon Network, oraz relacji z najważniejszych wydarzeń sportowych, w tym tenisowych Wielkich Szlemów (właśnie rozgrywany French Open na kortach Roland Garros) i Pucharu Świata w skokach narciarskich.

W komunikacie czytamy, że z oferty Max dodatkowo mogą skorzystać użytkownicy Playera, więc na tę chwilę serwis będzie wciąż aktywny i najwyraźniej WBD nie planuje jego zamknięcia w najbliższym czasie.