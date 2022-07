Dorobku filmowego Patryka Vegi nie trzeba raczej nikomu przedstawiać - jego filmy są znane w całym naszym kraju i wykręcają rekordy popularności (czy słusznie, to już inna sprawa). Teraz reżyser takich “hitów” jak “Botoks” czy “Kobiety mafii” pokazał plakat swojego nowego filmu pod tytułem “Niewidzialna wojna”.

Film będzie w pełni skupiał się na… samym Patryku Vedze. Tytuł jest dość mocny, lecz sam reżyser nie zdradza nic, co mogłoby pomóc widzom odpowiednio go zinterpretować. W górnej części plakatu możemy za to przeczytać “Cała prawda o najbardziej kontrowersyjnym reżyserze”, co trąci delikatnie megalomanią. Z lewej strony za to, dodatkowo w czerwonej ramce, jest napis “BEZ CENZURY” - możemy zatem spodziewać się wulgaryzmów i nieodpowiednich scen, do czego większość widzów zaznajomionych z dziełami Vegi zdążyła się raczej przyzwyczaić.

Na ten moment nie mamy więcej informacji. Sam reżyser na swoim profilu na Instagramie zdradza, że już wkrótce mamy dowiedzieć się, kto wcieli się w główną rolę. Promocja dopiero wystartowała, więc żadne zwiastuny nie ujrzały jeszcze światła dziennego.

Patryk Vega podzielił się jednak datą premiery swojego nowego filmu - “Niewidzialna wojna” trafi na wielki ekran 30 września bieżącego roku. Będzie to tym samym pożegnanie z polską sceną - jak zapowiadał reżyser, kolejne jego filmy będą w języku angielskim.

Pierwszy anglojęzyczny projekt został zapowiedziany już w maju. Reżyser tym razem na tapetę weźmie biografię Władimira Putina i jego drogę od wicemera Petersburga do bycia prezydentem największego państwa na świecie. Fabuła "The Vor in Law" ma skupić się na tym, jak Putin miał zbudować mafijny układ i kierować światkiem przestępców składającym się z członków służb i przestępców. Film opowie drogę Putina do najwyższego szczebla władzy i poruszy także wątki związane z napaścią Rosji na Ukrainę.

