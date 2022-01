Patryk Vega wraca! Zwiastun reżyserski "Miłość, seks & pandemia"

Czasami trudno już mi jest nadążyć nad produkcjami Patryka Vegi, który zapowiadał zwolnić tempo i przygotowywać swoje filmy z większą uwagą. Czy tak się stało? Daleko mi od potwierdzenia tych deklaracji, ale być może niektórzy dostrzegą większą wartość w jego ostatnim "Small World", a teraz w najnowszym filmie pt. "Miłość, seks & pandemia".

Fabuła filmu Miłość, seks & pandemia

To historia nowoczesnych, przebojowych kobiet, która nikogo nie pozostawi obojętnym - brzmi końcówka opisu nowego filmu Patryka Vegi, który namówił do udziału w projekcie, między innymi, Małgorzatę Rozenek-Majdan, Annę Muchę oraz Zofię Zborowską-Wronę. Odgrywają one trzy przyjaciółki spragnione wrażeń i męskiego towarzystwa. Kaja (Anna Mucha) jest pewną siebie i ambitną dziennikarką, która swoich kochanków już dawno przestała liczyć. Olga (Zofia Zborowska-Wrona) to silna prokurator i zadeklarowana feministka. Nora (Małgorzata Rozenek-Majdan) odnosi sukcesy zawodowo, zajmując się fotografią, ale jej życie uczuciowe pozostaje w rozsypce - tak przedstawiają się główne bohaterki.

Twórcy i obsada filmu

Za scenariusz odpowiadają Olaf Olszewski (wcześniej napisał "Kobiety Mafii" oraz "Botoks") i Patryk Vega. Reżyserią zajął się, oczywiście, ten drugi, a w obsadzie znaleźli się również Sebastian Dela ("Pitbull", "W głębi lasu" – serial, "W lesie dziś nie zaśnie nikt"), Michał Czernecki ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Jak poślubić milionera?"), Dawid Czupryński ("Pitbull", "Underdog"), Weronika Lesiak ("Bad Boy"), Leonardo Marques ("Barwy szczęścia"), Wojciech Sikora ("Listy do M. 3", „Planeta Singli").

Miłość, seks & pandemia - zwiastun i data premiery

Film "Miłość, seks & pandemia" debiutuje w kinach 4 lutego 2022 roku. Poniżej znajdziecie najnowszy, reżyserski zwiastun produkcji Patryka Vegi.