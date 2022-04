Vega nakręci film o Kamilu Durczoku. A miał już nie nagrywać w Polsce

Patryk Vega zapowiadał zakończenie karyery nad Wisłą i rozpoczęcie prac zagranicą. Wygląda jednak to, że zainspirowany historią Kamila Durczoka zmienił zdanie.

Ostatnie dokonania Patryka Vegi nie odbijały się już tak dużym echem, jak wcześniejsze produkcje. Choć nadal poruszał kontrowersyjne tematy i przedstawiał je w tradycyjny, bezpruderyjny przez siebie sposób, to "Miłość, seks i pandemia" oraz "Small World" nie wzbudziły tak dużych emocji. Czyżby polska widownia poznała się po dokonaniach reżysera i miała trochę dosyć jego filmów? Być może statystyki box office'u nie odzwierciedlały oczekiwań Patryka Vegi, dlatego postanowił zmienić kierunek i ruszyć za granicę.

Patryk Vega planuje nakręcić film o Kamilu Durczoku

Zapowiedzi takiego kroku wywołały sporo szumu, ale raczej mało prawdopodobne wydawało się, by reżyser definitywnie zrezygnował z naszego rynku. I rzeczywiście nie trzeba było długo czekać na wieści sprzeczne z wcześniejszymi deklaracjami, bo taka historia wydarzyła się też wcześniej, gdy mówił o planach realizacji bardziej ambitnego kina. Tym razem dowiadujemy się, że Patryk Vega jest "zafascynowany tym tematem w sensie psychologicznym i socjologicznym". Interesujące dla reżysera okazuje się być to, jak wysoko można zajść, a później upaść i stracić wszystko.

Źródło informacji mówi o "historia człowieka, który miał duży pierwiastek autodestrukcji w sobie", a Vega miał wręcz powiedzieć, że Durczok to postać rodem z Dostojewskiego. Znajomy artysty miał też powiedzieć, jakie aspekty historii kariery Kamila Durczoka są najbardziej interesujące i zaliczają się do nich kulisy show biznesu, czyli "wielkie pieniądze, ludzie z pierwszych stron gazet, politycy, narkotyki, kobiety, molestowanie, alkohol i płatna miłość".

Jak na razie nie wiemy, kiedy miałyby rozpocząć się zdjęcia do filmu, czy Patryk Vega samodzielnie napisze scenariusz do filmu i kto miałby zagrać główną rolę. To szczegóły, którymi na pewno będzie się dzielił osobiście w niedalekiej przyszłości, jeśli rzeczywiście zdecyduje się zrealizować ten projekt. Przypomnijmy, że wśród zapowiedzianych produkcji jest też filmowa autobiografia Patryka Vegi.

Źródło: WPROST, Pudelek