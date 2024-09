Masz iPhone'a? Zapłacisz więcej niż inni

Patreon na iPhone bez własnego systemu płatności. Platforma tłumaczy co się zmieni

Patreon to jedna z najpopularniejszych platform pozwalających na regularne wspieranie ulubionych twórców — najczęściej internetowych, acz nie jest to reguła. W najnowszym wpisie na Patreonie czytamy:

Niestety, Apple wymaga od nas przejścia na ich system płatności w aplikacjach dla wszystkich transakcji w iOS, w przeciwnym razie grozi nam całkowite wyrzucenie z App Store - a ich system płatności w aplikacjach nie jest zbudowany na tym samym poziomie elastyczności, co nasz.

W takich sytuacjach - gdy partner zmusza nas do zmiany, która naszym zdaniem nie jest najlepsza dla twórców - kierujemy się następującymi trzema zasadami:

Przejrzystość - komunikowanie się z użytkownikami na wczesnym etapie i w jasny sposób, aby pomóc im dokładnie zrozumieć, co się dzieje i jakie mają opcje. Kontrola - zapewnienie jasnego zrozumienia kompromisów, abyś mógł zdecydować, co jest odpowiednie dla Twojej firmy. Stabilność - upewnienie się, że jesteś w stanie utrzymać swoje zarobki i nadal rozwijać swoją firmę w trakcie tego procesu.



Platforma poinformowała użytkowników, że wszyscy nowi użytkownicy i twórcy będą musieli zmienić plany obowiązujące w aplikacji. Dotychczasowe subskrypcje mogą pozostać bez zmian. Aby jednak ułatwić przejście, Patreon stworzył specjalne narzędzie, które automatycznie zwiększy stawki o 30% w aplikacji na iOS, by twórcy nie tracili przychodu. Ta podwyżka będzie implementowana automatycznie na kontach wszystkich twórców, ale spokojnie. Będą mogli ją wyłączyć samodzielnie w ustawieniach konta.

Patreon i niecodzienne podejście Apple. Nikt nie rozumie, dlaczego przez tyle lat nie mieli problemów z platformą

Wielkie zmiany zmierzają do Patreona - i bez wątpienia to druzgocąca wiadomość przede wszystkim dla twórców korzystających z platformy. Jednak kiedy gruchnęła wiadomość o tych nowościach, wielu zaczęło zadawać sobie pytanie o to, dlaczego tyle Apple zajęło odpowiednie uregulowanie kwestii prowizji dla platformy. Jak powszechnie wiadomo — gigant z Cupertino raczej nie odpuszcza i wielu wielkich tego świata postanowiło się na nich obrazić, albo wręcz całkowicie zrezygnować z płatności za pośrednictwem ich systemów płatności, by nie oddawać im tych 30%. Patreon aż do teraz mógł działać na nieco innych zasadach.

Patreon jednak bardzo poważnie i rozsądnie podchodzi do sprawy - wyrażając pełną gotowość do pomocy i odpowiadania na wszystkie pytania, które mogą nurtować twórców. Do 16 sierpnia włącznie są dostępni na oficjalnym Discordzie by rozwiać wszelkie wątpliwości.