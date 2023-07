Calibri na emeryturę po 15 latach – Microsoft Office zmienia domyślny font

Za każdym razem, gdy tworzyłeś dokument w Wordzie na domyślnych ustawieniach, korzystałeś z Calibri. Za każdym razem, gdy tworzyłeś prezentację w Power Poincie, korzystałeś z Calibri. Za każdym razem gdy projektowałeś tabele w Excelu, korzystałeś z Calibri. Aż do teraz, bo Microsoft zdecydował się na zmianę domyślnego fontu w pakiecie Office, odsyłając Calibri na zasłużony odpoczynek. Jego miejsce zajmie Aptos, lepiej dostosowany do ekranów o wyższej rozdzielczości.

Aptos nowym domyślnym fontem platformy Microsoftu

Technologia się zmienia a wraz z nią narzędzia, których używamy na co dzień do pracy i rozrywki. Microsoft Office od ponad trzech dekad pełni rolę podstawowego oprogramowania biurowego wielu organizacji i pomimo pewnych aktualizacji techniczno-wizualnych wciąż trzyma się wielu klasycznych rozwiązań. Jednym z nich był podstawowy font, używany domyślenie w Wordzie, Power Poincie czy Excelu, czyli Calibri – pełniący tę funkcję od 15 lat. Microsoft już jakiś czas temu zaczął jednak poszukiwania nowego fontu domyślnego, lepiej spełniającego oczekiwania odnośnie ostrości, jednolitości i prezencji na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości.

Źródło: Microsoft

W 2021 roku gigant z Redmond zamówił pięć nowych fontów: Bierstadt, Grandview, Seaford, Skeena i Tenorite – to właśnie spośród nich planowano wyłonić następcę Calibri. Po dwóch latach analizowania feedbacku użytkowników postawiono na Bierstadt – Microsoft postanowił jednak przemianować go na Aptos – to właśnie tę nazwę ujrzycie niebawem w okienku domyślnego fontu platformy Microsoft 365.

Inspirowany szwajcarską typografią

Krój został zaprojektowany przez Steve'a Mattesona – jednego z czołowych twórców fontów na świecie, odpowiedzialnego między innymi za Segoe. Sama nazwa nawiązuje do miasta Aptos w Kalifornii, czyli ulubionej miejscowości projektanta. Głównym założeniem kroju miała być lekkość i uniwersalność, zachęcająca użytkowników do czytania. Aptos to font bezszeryfowy, opracowany na modłę typografii szwajcarskiej z połowy XX wieku. Matteson stworzył go przy pomocy prostych kształtów geometrycznych, nadając im subtelne zaokrąglenia. Ma to zapewnić szybkość i łatwość czytania – zwłaszcza przy mniejszych rozmiarach fontu. Sama zaś specyfika Aptosa ma oferować lepszą czytelność na monitorach o wyższej rozdzielczości.

Oczywiście nie oznacza to, że Calibri wylatuje z zestawu dostępnych fontów. Użytkownicy pakietu Microsoft Office będą dalej mogli korzystać z kultowego kroju, ręcznie wybierając go z listy.

Źródło: Microsoft

Aptos jest częścią większych zmian, które czekają Microsoft 365 w niedalekiej przyszłości. Platforma biurowa ma niebawem stać się lżejsza i bardziej przejrzysta dla użytkownika – wyrazem tego jest na nowo zaprojektowany selektor fontów, z odświeżonymi motywami i kolorami. Wyjdę być może na typograficznego ignoranta, ale osobiście nie widzę zbyt wielu istotnych różnić między Calibri a Aptosem. Odwołania do kunsztu szwajcarskich projektantów i inspiracje krajobrazami Karoliny Północnej brzmią pięknie, ale dla większości użytkowników nie będzie to miało żadnego znaczenia i prawdopodobnie nawet nie zwrócą uwagi na zmiany. A Wy co myślicie o nowym domyślnym foncie dla Microsoft Office? Czujecie lekkość i jednolitość czy traktujecie to tylko jak marketingową bajkę?

Stock image from Depositphotos