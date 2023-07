Gdyby Surface Book to miał, kupiłbym go zamiast ThinkPada (i Macbooka!). Niesamowity patent

30-stronnicowy wniosek patentowy wskazuje jasno, że Microsoft zamierza znacznie poprawić działanie touchpada, umożliwiając użytkownikom swobodne korzystanie z pióra Surface Pen bezpośrednio na jego powierzchni. Co więcej, podczas rysowania będzie można płynnie przełączać się między głównym wyświetlaczem a touchpadem.

Jednym z fascynujących pomysłów przedstawionych w patentach jest koncepcja gładzika, który może być podłączany bezprzewodowo do pióra Surface Pen, tworząc coś w rodzaju tabletu graficznego. Na niektórych ilustracjach można zauważyć, że główny wyświetlacz oraz touchpad mogą współdziałać z rysikiem Surface Pen w różnych aplikacjach multimedialnych. Warto zaznaczyć, że nowy patent dotyczy nie tylko samego Surface Book, ale także innych urządzeń, Ów patent może więc dotyczyć również innych sprzętów od Microsoftu.

Microsoft przywiązuje ogromną wagę do zapewnienia użytkownikom elastyczności w korzystaniu z rysika. Przykładem jest fizyczny przycisk na piórze, który może wywołać określoną aplikację na połączonym urządzeniu. Dodatkowo uwzględniono sytuacje, w których użytkownik chciałby używać tego samego rysika na różnych urządzeniach - co może być istotne wśród osób, które mają dostęp do różnych maszyn: na przykład w domu i w pracy. Podkreślono również konieczność szybkiego i niezawodnego nawiązywania połączenia między urządzeniami, aby użytkownicy mogli natychmiast korzystać z preferowanych ustawień: chodzi tutaj o ustawienia samego rysika oraz specyfiki jego wykorzystania w tym konkretnym urządzeniu. Dotychczas bywało tak, że rysik łączył się z tylko jednym urządzeniem - teraz według Microsoftu powinno to być nieco więcej maszyn. Jedna? Dwie? Może więcej? Na razie tego nie wiadomo.

Co zrobi Microsoft?

W patencie przedstawiono świetne pomysły: Microsoft jednak może uznać, że nie są one na tyle dobre, aby pojawić się w kolejnych generacjach. Jednakże, jeśli Microsoft wprowadzi te innowacje do kolejnej generacji Surface Book, możemy spodziewać się prawdziwej rewolucji w dziedzinie notebooków. Nie jestem designerem - absolutnie. Jednak możliwość rozszerzonego korzystania z Surface Pena, czy też możliwość uzyskania... drugiego wyświetlacza w gładziku (a o tym też się mówi w kontekście patentu) byłyby dla mnie powodami, które mogłyby przemawiać za Surface'em.

Komputer będę wymieniać za dwa lata (tyle standardowo u mnie "żyją" komputery i smartfony). Tym razem kupiłem ThinkPada T14 z Core i7 i 32 GB pamięci RAM. Czy śmiga? Jeszcze jak! To świetna maszyna, ale za dwa lata będę szukać czegoś innego. Jeżeli Microsoft "przyspieszy" z Surface'ami i wprowadzi do nich istotne innowacje (takie, jak powyższe) - będę się za nimi rozglądać. Może być jednak tak, że wygra ThinkPad. Albo... Macbook: wtedy ekosystem Apple by w moim przypadku się "domknął": ze względu na iPhone'a, którego mam na co dzień w kieszeni.