Wiemy coraz więcej o Path of Exile 2: Nowe klasy postaci, gameplay i zrzuty ekranu

Na gamescom 2023 zaprezentowano gameplay z Path of Exile 2. Poznaj unikalne klasy postaci i zobacz, jak prezentują się efektowne ataki oraz przemiany bohaterów. Wygląda na to, że naprawdę szykuje nam się nowy hit w świecie action RPG...

Path of Exile 2 - co nowego wiadomo o grze?

Path of Exile 2, kontynuacja popularnego action RPG stworzonego przez Grinding Gear Games, od wielu miesięcy wzbudza wiele emocji. Gracze nie mogą się już doczekać premiery, a twórcy bardzo oszczędnie dawkują nam przecieki, plotki i potwierdzone informacje na temat swojej nowej produkcji. Pod koniec sierpnia ekipa Grinding Gear Games pojawiła się na gamescom 2023. Zaprezentowano kilkadziesiąt minut gameplayu oraz nowe klasy postaci. Jeśli nie możecie się doczekać premiery Path of Exile 2, mamy najświeższą porcję wieści ze świata tej gry.

Klasyczna kontynuacja czy coś więcej?

Path of Exile 2 to gra, która rodzi wiele pytań. Choć nazwa sugeruje, że będzie to pełnoprawny sequel, tak naprawdę wciąż nie wiemy, czy nie będzie to po prostu rozbudowane DLC. Path of Exile 2 ma dzielić "endgame" z pierwszą częścią gry. Jedną z najważniejszych informacji dla graczy, którzy zainwestowali już pieniądze w pierwsze Path of Exile, jest fakt, że wszystkie dokonane zakupy będą dostępne również w Path of Exile 2. Nie musicie się więc martwić się o utratę postępu czy przedmiotów.

Path of Exile 2 na gamescom 2023

Jednym z głównych punktów prezentacji, jaka odbyła się na konferencji gamescom 2023, było przedstawienie klasy postaci Druida. Demonstrację rozgrywki poprowadził współtwórca gry, Jonathan Rogers. Wideo zaprezentowało m.in. przemianę w niedźwiedzia i różne umiejętności tego bohatera. To przedsmak tego, czego gracze mogą się spodziewać od tej nowej klasy postaci. Materiał wideo dostępny poniżej:

Oprócz Druida zaprezentowano także dwie inne istotne klasy postaci: Wojownika i Łowczynię. Rogers opowiedział o unikalnych stylach rozgrywki i umiejętnościach tych klas, dodatkowo podkręcając emocje związane z Path of Exile 2. Kolejny materiał wideo tutaj:

Co wiemy o nowych klasach postaci w Path of Exile 2?

Druid — Jonathan Rogers szczegółowo opowiedział o Druidzie i jego możliwościach. To czarodziej, który może również walczyć wręcz, w zależności od wybranej przez gracza ścieżki rozwoju postaci. Zdolność przemiany w niedźwiedzia pozwala na potężne ataki, a różne umiejętności Druida dają nam wiele opcji taktycznych. Wojownik (Warrior) – Drugą z klasy postaci jest Wojownik, który prawdopodobnie przyciągnie fanów klasycznych walk. Dzięki swojej sile ma on unikalne zdolności związane z obroną i walką wręcz. Łowczyni (Huntress) – Łowczyni to klasa skupiająca się na zwinności i zdolnościach dystansowych. Posiadając unikalne atuty w postaci umiejętności strzeleckich, stanowi doskonały wybór dla graczy preferujących walkę na odległość.

Path of Exile 2 coraz bliżej!

Wraz z materiałem wideo z rozgrywką, pojawiła się kolekcja nowych zrzutów ekranu, prezentujących zachwycające otoczenia, potężnych bossów oraz efekty czarów. Te wizualne aspekty wskazują na to, że Path of Exile 2 dokonało znaczącego postępu pod względem grafiki i jest gotowe konkurować z innymi grami tego gatunku.

Początkowo Path of Exile 2 miało być jedynie aktualizacją oryginalnej gry Path of Exile, wydanej w 2013 roku. Teraz wiemy już niemal na pewno, że będziemy mieli do czynienia z pełnoprawnym sequelem, oferującym rozbudowane drzewka umiejętności, ogromną ilość treści oraz unikalną ekonomię w grze. Wczesny dostęp ma być możliwy już w 2024 roku.

Obecność Path of Exile 2 na gamescom 2023 wywołała spore poruszenie wśród fanów uniwersum gry, którzy niecierpliwie czekają na premierę. Dzięki efektownej rozgrywce, warstwie wizualnej i różnorodnym klasom postaci, tytuł może stać się czarnym koniem w świecie action RPG. Path of Exile 2 to produkcja, na którą warto zwrócić uwagę, zwłaszcza w kontekście stale rosnącej popularności. Społeczność rośnie, a przecieków przybywa. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Path of Exile 2 i poznać inne przecieki oraz plotki, zachęcam do zapoznania się z naszym obszernym artykułem, który stale aktualizujemy. Znajdziecie go tutaj: