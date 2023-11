Duża zmiana w aplikacji Google na smartfonach

Google testuje nowy pasek wyszukiwania

Na blogu AssembleDebug pojawił się ciekawy artykuł na temat położenia paska wyszukiwania w aplikacji Google dostępnej na praktycznie każdym smartfonie z Androidem. Wygląda na to, że Google zaczyna testować przeniesienia wiersza wyszukiwania z górnej części okna praktycznie na sam dół, tuż nad przyciski nawigacji. Taki zabieg nie byłby niczym nowym, podobne pomysły pojawiły się jeszcze w 2020 roku w aplikacji Chrome, choć wtedy skończyło się tylko na testach. Pewną wskazówką może być jednak ostatnia zmiana w Chrome dla smartfonów iPhone, gdzie pasek adresu powędrował właśnie na dolną krawędź ekranu. Ma to zresztą swoje logiczne uzasadnienie.

Gdy na rynku pojawiły się pierwsze smartfony miały one wyświetlacze o przekątnej od 3,5 do góra 5 cali. Modele z ekranami większymi niż 6 cali przez jakiś czas nazywano nawet "phabletami" od połączenia angielskich słów phone i tablet. Z czasem jednak przestano tego terminu używać, a dzisiaj już raczej nikogo nie dziwi, że topowe modele Apple czy Samsunga mają ekrany o przekątnej ponad 6,5 cala. W tym czasie znacząco zmniejszono grubość ramek w smartfonach, ale mimo wszystko dla wielu osób obsługa tak dużego smartfona jedną ręką może być problematyczna. Szczególnie jeśli chcemy sięgnąć do górnego paska, gdzie mamy np. powiadomienia, pasek adresu czy właśnie pasek wyszukiwania. Dlatego plany Google aby przenieść wyszukiwarkę do dolnego wiersza wyglądają całkiem wiarygodnie.

Z pewnością byłoby to całkiem wygodne dla większości użytkowników smartfonów i nie wymaga jakiegoś specjalnego przyzwyczajenia. Nie jest też wykluczone, że podobny zabieg może być zastosowany również w Chrome dla Androida. Byłoby to nawet wskazane, jeśli Google chce zachować jakiś porządek w swoim systemie i przyzwyczaić użytkowników do jednego, standardowego rozwiązania. Gigant ma jednak to do siebie, że potrafi bardzo długo testować nowe rozwiązania i często z nich całkiem rezygnować, więc póki co nie wiązałbym z tymi zmianami wielkich nadziei.

źródło grafiki: Depositphotos