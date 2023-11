Problemy z Dyskiem Google. Użytkownicy stracili dostępu do plików

Usługi do przechowywania dokumentów w chmurze są fajne tak długo, jak wszystko działa jak należy. Warto jednak pamiętać, że mimo iż to wygodne i fajne rozwiązanie, w praktyce... no cóż. Nie mamy fizycznego dostępu do naszych plików, bo przechowywane są na serwerach oddalonych nierzadko nawet setki kilometrów od nas. I kiedy dzieje się coś nad czym nie mamy kontroli, nie pozostaje nam nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i rozłożyć ręce.

Boleśnie przekonują się o tym właśnie użytkownicy usługi Dysk Google. Jednej z najpopularniejszej platform do przechowywania plików w chmurze na świecie. Okazuje się bowiem, że część z nich straciła dostęp do tysięcy dokumentów. Braki sięgają nawet kilku miesięcy.

Brak dostępu do plików na Dysku Google. Dokumenty są niewidoczne na ich komputerach

Jak wynika z raportów użytkowników — z dnia na dzień stracili oni dostęp do przechowywanych na platformie Dysk Google plików. Mowa tutaj o "zgubach" liczonych w długich miesiącach. Szczęście w nieszczęściu: nie jest to globalny problem, a jak informuje Google — mowa tu o ograniczonej grupie użytkowników. Jak dużej? Tego, rzecz jasna, nie podaje. Na forum społeczności kilkaset osób skorzystało z przycisku "mam ten sam problem". Na ile jest to próbka miarodajna — trudno powiedzieć. Można bowiem spokojnie założyć, że wielu z nas nawet się nie zorientowało, że coś tu nie gra.

google drive

Zniknęły dokumenty nawet kilka miesięcy wstecz

Użytkownicy informują o problemach i każdy z nich natrafił na nieco inną skalę problemu. Są tacy, którym brakuje raptem garstka plików. Inni skarżą się na brak dostępu do plików od maja, aż po dziś dzień. Wsparcie firmy zaoferowało im kilka opcji pomocy, żadna jednak nie zadziałała.

Co zrobić jeżeli z twojego Dysku Google zniknęły pliki?

Na tę chwilę Google wciąż w pocie czoła pracuje nad sprawą i próbuje rozwikłać zagadkę: o co w tym chodzi. Pracownicy Google informują jednak, by nie odłączać konta Google od aplikacji Dysk Google na komputerach. Uczulają też, by nie przenosić ani nie usuwać plików w folderach aplikacji. Te znajdują się w innych miejscach w zależności od systemu. Na Windowsie mowa o %konto_użytkownika%\AppData\Local\Google\DriveFS. Na macOS zaś ~/Library/Application Support/Google/DriveFS.

Zasada ograniczonego zaufania i nauczka na przyszłość?

Korzystanie z internetowych usług do przechowywania plików w chmurze jest wygodne i... rozleniwia. Jako że sam mam kopie zapasowe liczone w terabajtach danych — z mojej perspektywy się to po prostu nie opłaca. Dlatego od lat po prostu dokupuje kolejne dyski, które trzymam w różnych lokalizacjach. Czy to wygodne? Niekoniecznie. Czy dzięki temu czuję się spokojniej i wiem że co najwyżej któryś z dysków przestanie działać, ale nie spotka mnie niespodzianka taka jak użytkowników Dysku Google? No... chyba tak.

Nie pozostaje nic innego, jak mieć nadzieję że firmie uda się szybko rozwikłać problem, a użytkownicy odzyskają dostęp do utraconych plików. Ile to jednak potrwa: tego nie wie nikt.