Masz starego Androida? Wkrótce stracisz dostęp nawet do przeglądarki

Nie ważne jak fajne urządzenie ktoś wyprodukuje, ważne, jak długie i solidne wsparcie mu zapełni. Przekonaliśmy się o tym już wielokrotnie i... no cóż. Sprawa wciąż jest jak najbardziej aktualna.

Dyskusje o tym ile wsparcia to odpowiednio dużo wsparcia trwają od lat. Jednym wystarczą 2-3 lata. Inni chcą, by czas ten był co najmniej dwukrotnie dłuższy. Naturalnym jest, że po jakimś czasie producenci w końcu muszą wyciągnąć wtyczkę. I teraz Google robi to właśnie w przypadku starszych wersji Androida, na których niebawem przestaną działać usługi takie jak Kalendarz czy... przeglądarka Chrome.

Google Chrome i Kalendarz Google wkrótce przestaną działać na starszych urządzeniach

Jak poinformowało Google na swojej oficjalnej stronie wsparcia — na początku przyszłego roku aplikacje Kalendarz Google oraz przeglądarka Google Chrome podnoszą wymagania systemowe. Najstarszą wspieraną wersją systemu będzie Android 8.0. — i zmiany te wejdą w życie na początku przyszłego roku.

Ostatnią wersją Chrome, która obsługuje Androida Nougat, jest Chrome 119 i zawiera powiadomienie skierowane do użytkowników, których to dotyczy, informujące ich o konieczności aktualizacji systemu operacyjnego.

Chrome 120 nie będzie obsługiwany ani dostarczany użytkownikom korzystającym z Androida Nougat.

Podobnie sprawy mają się z Kalendarzem Google. Użytkownicy korzystający z wersji systemu starszych niż Android 8.0. otrzymali komunikat informujący, że niezbędna jest aktualizacja systemu by móc dalej cieszyć się dostępem do aplikacji.

Warto mieć na uwadze, że minimalne wymagania to Android Oreo, który zadebiutował na rynku w 2017 roku. Sześć lat to w świecie technologii... dosłownie wieczność. Prawda jest taka, że żaden z technologicznych pasjonatów nie odczuje tej zmiany, ale dotknąć może ona tych najmniej zaangażowanych, którzy co prawda smartfon mają, ale po prostu z niego korzystają. No inna rzecz to taka, że na Google Chrome świat się nie kończy — zawsze więc można sięgnąć po alternatywę.

Z najświeższych danych wynika, że latem tego roku Android 7.1. to raptem 3% aktywnych urządzeń z Androidem.