Najlepsza gra na imprezę? Party Animals – tłumy ją pokochały!

Wyobraźcie sobie połączenie Gang Beasts ze słodkimi zwierzakami, totalnym rozgardiaszem i niezwykle popularnym trybem Battle Royal – co z tego otrzymamy? Party Animals, które świeżo po debiucie może pochwalić się ogromną ilością graczy i bardzo pozytywnym odbiorem. Jeśli szukacie typowo imprezowej gry do lokalnej kooperacji ze znajomymi, to właśnie ją znaleźliście.

Puszysty chaos

Party Animals debiutowało wczoraj bez większej sensacji, trafiając między innymi do biblioteki Xbox Game Pass. W grze wcielamy się w jednego z licznych zwierzaków i na zróżnicowanych arenach walczymy o dominację, eliminując przeciwników poza obszar mapy. Im więcej graczy, tym większy chaos, a uczestnicy zabawy mogą korzystać nie tylko siły własnych łapek, ale także licznych broni, takich jak kusze czy… ryby. Rzućcie tylko okiem na ten prześmiewczy zwiastun.

https://youtu.be/Cunvu8b7rj0?si=C_BknbmnAxa9eSih

Party Animals dostępne jest od wczoraj na PC oraz Xbox One i Xbox Series S/X – wersja na PlayStation 4 oraz Nintendo Switch i urządzenia mobilne zostanie udostępniona w przyszłym roku. Dlaczego mówimy o hicie? Bo ta – stosunkowa niewielka – gra zdołała w dobę przyciągnąć na Steam aż 104,174 graczy w szczytowym momencie, a obecnie bawi się w niej ponad 22 tysiące osób. Gra może pochwalić się także oceną na poziomie 77 punktów w serwisie Metacritic i trudno się dziwić, bo to luźna, zabawna i wciągająca produkcja z syndromem „jeszcze jednej rundy”. Jeśli jesteście posiadaczami abonamentu Game Pass, to już teraz możecie wypróbować ją samodzielnie – ale nie zapomnijcie zaprosić znajomych!