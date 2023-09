Microsoft poluje na Nintendo i planuje już nową generację Xboksa. Wyciekły plany firmy!

Odświeżony Xbox Series X i nowy pad nadchodzą

Jak dziś rano informował Piotr Kurek, szykowana jest odświeżona wersja Xbox Series X. Co najważniejsze, znamy szereg informacji z nią związanych — od wyglądu, poprzez funkcje, aż po datę premiery. Z udostępnionych dokumentów, które opublikował serwis The Verge, dowiedzieliśmy się także, że szykowana jest premiera nowego kontrolera do konsol Xbox, komputerów i grania w chmurze. Co wiemy o odświeżonym Xbox Series X i nowym padzie? Zajrzyjcie do artykułu Tak może wyglądać odświeżony Xbox Series X. Kiedy premiera?

Źródło: The Verge

Microsoft dalej wzdycha do Nintendo. Czy to będzie miłosna historia z happy endem?

Nie tylko informacje o „pół-generacji” Xboksa i nowym padzie wyciekły. Ba, wyciekło wiele więcej — na tyle dużo, że zarówno Phil Spencer, jak i cały zespół Microsoftu zajmujący się tematami Xboksa i ogólnie gamingu, ma zapewne spory ból głowy. Chodzi między innymi o serię wiadomości e-mail, które zostały wymienione w 2020 roku między Philem Spencerem, dyrektorem ds. marketingu, Chrisem Caposselą, i dyrektorem ds. handlu, Takeshim Numoto, i skupiają się na ewentualnej możliwości przejęcia Nintendo w przyszłości.

Źródło: Depositphotos

Numoto zwrócił przede wszystkim uwagę na to, że Nintendo ma niezwykle bogatą kolekcję swoich własnych IP, a Spencer stwierdził, że jeśli jakakolwiek amerykańska firma miałaby szansę z Nintendo, to prawdopodobnie Microsoft jest w najlepszej sytuacji. Mimo to zwrócił uwagę, że japoński gigant ma „dużą stertę gotówki”, co utrudniłoby przejęcie. Jedna z wiadomości Spencera była następująca:

Całkowicie zgadzam się z tym, że Nintendo jest głównym atutem w branży gier, a obecnie gry są naszą najbardziej prawdopodobną drogą do tego, żebyśmy wiele znaczyli dla konsumentów.

Wiadomość dyrektora generalnego Xboksa kończy się słowami: „Zdobycie Nintendo byłoby przełomowym momentem w karierze i szczerze wierzę, że to dobry ruch dla obu firm. Nintendo potrzebuje dużo czasu, aby przekonać się, że ich przyszłość wiąże się z własnym sprzętem. Dużo czasu”. Spencer dodał również, że firma nie ma zamiaru się spieszyć i będzie „długo grać w tę grę” — ale czy ta misja ma jakiekolwiek szanse na sukces? Na to pytanie na razie musimy odpowiedzieć sobie sami.

Z Nintendo nie było oficjalnych kontaktów, ale z Segą — jak najbardziej

Chociaż Nintendo współpracowało w kilku sytuacjach z Microsoftem, na przykład w kwestii dostępności Cupheada na hybrydowej konsoli japońskiej firmy czy podpisania umowy dotyczącej dostępności Call of Duty na Nintendo, to dokumenty, które wyciekły, nie wskazują na to, aby miały być oficjalne kontakty między firmami w sprawie przejęcia. Inaczej było w kwestii Segi.

Wyciek potwierdza, że Microsoft zwrócił się do Segi z propozycją potencjalnego przejęcia w 2020 roku. Japońska firma okazała się najatrakcyjniejszym celem na liście 46 ocenianych firm — a dotyczyło to również między innymi Bandai Namco, Capcomu, Konami, Square Enix, Take-Two Interactive, Ubisoftu, Valve i szeregu studiów mobilnych. Przydatność Segi została oceniona na podstawie głównie katalogu rozpoznawalnych marek, takich jak Sonic, Persona czy Yakuza, a także mocnego katalogu na pecetach, czyli na przykład Football Manager czy Total War. Do tego dla Microsoftu liczyła się również obecność firmy w Azji.

Xbox nowej generacji — co wiemy o następcy Xbox Series X?

Dokumenty z wycieku przedstawiającą również plany dotyczące kolejnej konsoli Xbox, która według przewidywań firmy ma zostać wydana za pięć lat i nazywa się „następną generacją gier w Microsoft”. W slajdzie z prezentacji czytamy:

Nasza wizja: opracować hybrydową platformę do gier nowej generacji, zdolną do wykorzystania połączonej mocy klienta i chmury, aby zapewnić głębszą immersję i zupełnie nową klasę wrażeń z gier. […] Zoptymalizowani pod kątem gier i twórców w czasie rzeczywistym, umożliwimy nowy poziom wydajności wykraczający poza możliwości samego sprzętu.

Źródło: Depositphotos

Slajdy zawierały takie informacje na temat konsoli, jak na przykład „kompatybilności w przód”, czy informacje o procesorze ARM64 i karcie graficznej AMD, a także o „ray-tracingu DirectX nowej generacji”. Inna grafika przedstawiająca plan działania procesu projektowania zawiera szczegółowe informacje na temat projektu sprzętu, ujawniające plany rozpoczęcia prac w 2024 roku. Pierwsze zestawy deweloperskie mają pojawić się w 2027 roku, więc sama konsola w sklepach ma pojawić się w 2028 roku.

Poza tym dokumenty zawierały informacje o odświeżonych wersjach The Elder Scrolls 4: Oblivion i Fallout 3, a także o nowej grze z serii Doom oraz Dishonored 3. Cóż, jak widać, naprawdę sporo się wydarzyło.

Stock Image from Depositphotos