Dokładna, skuteczna i poręczna - golarka marzenie?

Pudełko z golarką jest raczej skromnych rozmiarów, a w środku znajdziemy sam sprzęt, dedykowane podróżne etui, olej, pędzelki do czyszczenia oraz ładowarkę i przewód. To dość bogaty zestaw, a w dodatku producent zdecydował się na najpopularniejsze i najbardziej uniwersalne złącze do ładowania, czyli USB-C. Jeśli nie posiadacie jeszcze odpowiednich akcesoriów, to - jak wspominałem - są one w pakiecie z urządzeniem, ale podejrzewam, że dziś większość osób dysponuje przewodem i ładowarką, dlatego w drogę można zabrać tylko jeden komplet zamiast dodatkowego nadbagażu w postaci dedykowanej ładowarki.

Panasonic ES-PV3B - test golarki. Najlepsza na wyjazdy?

Skupmy się teraz na postaci głównej tego testu: golarce Panasonic ES-PV3B. Najważniejsze cechy tego modelu to pięć ostrzy ze stali nierdzewnej, nanopolerowane ostrza wewnętrzne, czujnik zarostu Beard Sensor+ oraz wodoodporność, która pozwala na golenie na mokro i sucho. Silnik liniowy wykonuje aż 70 000 cięć poprzecznych na minutę, co ma zapewniać dokładne i szybkie golenie. Golarka jest kompaktowa, co czyni ją idealnym wyborem dla osób często podróżujących, ale po wzięciu jej do ręki nie sposób nie zauważyć, że jest dość ciężka: 135 g nie brzmi jakoś wyjątkowo dużo, ale przy dłuższym użytkowaniu można to odczuć. Ze względu na kompaktowe rozmiary golarka ma też takie, a nie inne wymiary i kształt, co dla osób z naprawdę dużymi dłońmi może być troszkę nieporęczne, ponieważ powierzchnia chwytu jest dość ograniczona. Poza tym, Panasonic ES-PV3B robi świetne pierwsze wrażenie, więc zabrałem ją na wyjazd.

Bogaty zestaw, elegancki wygląd

Kilkudniowy pobyt w innym kraju i do tego czas podróży to idealne warunki na sprawdzenie golarki w akcji. Szybko okazało się, że jednym z głównych atutów Panasonic Series 900S jest jej wszechstronność. Golarka może być używana zarówno na sucho, jak i na mokro, co daje pełną swobodę wyboru, jak będziemy się golić. Możliwość golenia pod prysznicem to ogromna zaleta, zwłaszcza dla osób, które cenią sobie oszczędność czasu, a dobrze wiemy, że poranki na wyjazdach służbowych mijają bardzo szybko. Dodatkowo, skoro golarka jest w pełni wodoodporna, wystarczy spłukać ją pod bieżącą wodą, co ułatwia jej czyszczenie po użyciu. Dzięki temu można też uniknąć zabrudzenia etui.

Ergonomia i wykończenie na najwyższym poziomie

Z mojej perspektywy, ergonomia golarki to kolejny aspekt, który zasługuje na pochwałę. Golarka jest dobrze wyważona i wygodnie leży w mojej dłoni, co sprawia, że jej używanie jest przyjemne i nie męczy ręki nawet przy dłuższym goleniu. Matowe wykończenie w kolorze czarnym nadaje jej elegancki wygląd, a ukryta dioda LED dodaje nowoczesności w bardzo delikatny sposób. To właśnie ona informuje o stanie naładowania baterii, co jest bardzo praktyczne, bo wystarczy zerknięcie, by wiedzieć, że akumulator wymaga naładowania lub właśnie zakończyło się jej ładowanie.

Jakość wykonania golarki to najwyższy poziom - jest solidna, dobrze leży w dłoni dzięki miłym w dotyku materiałom na zewnątrz obudowy i sprawia wrażenie produktu premium: podczas obcowania oraz wizualnie. Ostrza są naprawdę ostre i precyzyjne, co pozwala na dokładne golenie nawet najgrubszego zarostu, co - nie będę ukrywał - też mi się zdarzyło po kilku dniach bez szans na golenie. Czujnik zarostu Beard Sensor+ dostosowuje moc golenia do konturów twarzy oraz gęstości zarostu, co minimalizuje ryzyko podrażnień skóry - a prościej mówiąc, nie musiałem w ogóle myśleć o dostosowywaniu czegokolwiek podczas golenia, zrobiłem to szybko i wygodnie, a później spłukałem ją wodą.

Podróżowanie z kompaktową golarką, taką jak Panasonic ES-PV3B, to rzeczywiście przyjemność. Jej niewielkie rozmiary i ergonomiczny kształt sprawiają, że łatwo zmieści się w każdej torbie podróżnej, plecaku czy nawet saszetce i kosmetyczce, nie zajmując przy tym dużo miejsca - to coś, na co osoby często wyjeżdżające będą zwracać uwagę. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by korzystać z niej w domu i w takich okolicznościach również sprawdza się bardzo dobrze, choć przy codziennym goleniu zaczynało mi brakować dłuższego uchwytu pozwalającego złapać ją jeszcze pewniej i wygodniej. W szafce nie zajmuje jednak zbyt wiele miejsca, a ładowanie dzięki USB-C nie stanowi już problemu, jakim bywa szukanie specjalnej ładowarki do golarek.

Panasonic ES-PV3B - czy warto?

Panasonic ES-PV3B to sprzęt, który łączy w sobie zaawansowaną technologię, wysoką jakość wykonania i elegancki design. Zalety golarki, takie jak precyzyjne ostrza, czujnik zarostu i wodoodporność, sprawiają, że jest to idealny wybór dla osób ceniących sobie wygodę i efektywność, a przede wszystkim jest to sprzęt idealny dla regularnie podróżujących - kilkudniowe wyjazdy nie będą już wyzwaniem, jeśli chodzi o wieczorne/poranne golenie. Mimo kilku wad, takich jak wysoka cena i waga, golarka Panasonica spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, ponieważ jest niemalże bezobsługowa: pamiętajcie, by ją naładować i to wszystko. Za takie przyjemności przyjdzie Wam jednak zapłacić całkiem sporo: 1449 zł.