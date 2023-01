MZ2000 ma oczarować nas obrazem. Co przygotował dla nas Panasonic?

W dostarczaniu doskonałego obrazu HDR to jasność odgrywa kluczową rolę — i jak zapewnia producent, MZ2000 ma wprowadzić zupełnie nową erę w możliwościach ekspresji i jasności OLED. Tegoroczny flagowiec wykorzystuje bowiem nowy, niestandardowy moduł firmy o nazwie Master OLED Ultimate, który korzysta z nowoczesnego panelu z technologią Micro Lens Array oraz z wielowarstwową konfiguracją zarządzania ciepłem. Rezultatem jest znaczny wzrost jasności, przy czym jej szczytowa wartość wzrosła o blisko 150 procent, kiedy średnia jasność również według japońskiego firmy również uległa poprawie w porównaniu z zeszłorocznymi modelami.

Źródło: Panasonic

Panasonic zapewnia również, że połączenie nowego modułu z procesorem HCX Pro AI sprawi, że każdy szczegół będzie wyraźny, a nawet mamy spotkać się z takimi rewelacjami jak realistyczne podświetlenia i zaskakująca dokładność kolorów. MZ2000 oczywiście obsługuje również szeroką gamę formatów HDR, w tym Dolby Vision IQ2, HDR10+ Adaptive i HLG Photo, czyli format zdjęć, który wprowadza fotografię do świata HDR.

Źródło: Panasonic

Coś dla fanów kinematografii

Panasonic wspomina również o tym, że MZ2000 oferuje ulepszony tryb Filmmaker Mode, który gwarantuje dokładnie taką wizję, doświadczenie i doznania, jakich chciał artysta, tworząc dany film. Dzięki współpracy ze Stefanem Sonnenfeldem, który zastosował swoje umiejętności jako kolorysta przy wielu najbardziej uznanych i popularnych filmach ostatniej dekady, takich jak Top Gun: Maverick, Narodziny gwiazdy, Wonder Woman, Człowiek ze stali, Piękna i Bestia, Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy czy Jurassic World, w tym trybie udoskonalono wykrywanie temperatury barwowej otoczenia, zapewniając dokładne odwzorowanie obrazu w każdych warunkach oświetleniowych. Objawia się to na przykład poprzez obniżenie temperatury w odpowiedzi na ciepło oświetlone warunki lub rozjaśnienie ciemnych tonów w bardzo jasnym otoczeniu.

Źródło: Panasonic

Do tego MZ2000 poprawia jakość przesyłania strumieniowego dla większości źródeł. Jak informuje Panasonic, Algorytm Streaming 4K Remaster, który jest ważny dla treści przesyłanych strumieniowo, identyfikuje rozdzielczość i analizuje tekstury według obszaru, aby dostarczać bardziej szczegółowe, czystsze obrazy dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu adaptacyjnemu. Rezultatem jest wyraźniejsza i bardziej naturalnie wyglądająca przesyłana strumieniowo zawartość.

Telewizor niemal gamingowy?

Według zapewnień Panasonica, zachwyceni mają być również gracze. MZ2000 oferuje bowiem obsługę kluczowych funkcji HDMI 2.1, pełną rozdzielczość 4K, częstotliwość odświeżania do 120 Hz, niskie opóźnienia wejściowe, VRR i AMD Freesync Premium — jest to więc prawdziwy i gotowy komplet dla graczy. Japońska firma zapewnia również, że ich najnowszy flagowiec jest także kompatybilny z NVIDIA G-SYNC — po podłączeniu do systemu korzystającego z karty graficznej NVIDIA RTX, automatycznie optymalizuje opóźnienie wejściowe i ustawienia VRR, abyśmy nie spotykali się z efektami „łzawienia obrazu” czy zacięciami.

Źródło: Panasonic

Do tego mamy do czynienia z nowym trybem True Game, który przenosi wszystkie dostępne dla filmów funkcje dokładności odwzorowania kolorów do gier, a ulepszone mapowanie tonów HDR ma zapewniać zorientowaną na źródło ekspresję z urządzenia do gier. Do tego należy pamiętać o Dolby Vision 2, który również wpływa na wrażenia płynące z grania.

Dźwięk również ma być lepszy

Jak poinformował Panasonic, na 2023 zaktualizowano również algorytm Bass Booster. MZ2000 posiada wbudowane głośniki skierowane w górę, w bok i do przodu, które dzięki technologii Dolby Atmos 2 zapewnią naprawdę niezłą jakość. Do tego telewizor jest wyposażony w trzy tryby Sound Focus: tryb Pinpoint, który umożliwia skierowanie dźwięku do jednego określonego punktu, Tryb Area, który umożliwia przesunięcie dźwięku do grupy osób w określonym obszarze pokoju, oraz Spot Mode, który zwiększa głośność w jednym miejscu, pozwalając innym nadal słyszeć dźwięk.

Źródło: Panasonic

Panasonic MZ2000 będzie dostępny w trzech rozmiarach 55, 65 i 77 cali. Co sądzicie o tegorocznym flagowcu japońskiej firmy?

Źródło: Informacja prasowa

Grafika wyróżniająca: Panasonic