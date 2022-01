Co z tym 4-dniowym tygodniem pracy? Panasonic daje zielone światło

Temat 4-dniowego tygodnia pracy rozgrzewa serca i umysły pracowników na całym świecie. Debata polega głównie na tym, czy bardziej wypoczęci pracownicy po 3 dniowym weekendzie będą w stanie zrobić w trakcie 4 dni pracy więcej czy mniej niż w 5 i czy będzie to praca wyższej czy niższej jakości (mniej błędów, mniej koniecznych poprawek). Przez lata mówiło się o tym, że w teorii 4-dniowy tydzień pracy jest lepszy zarówno dla firmy jak i dla pracowników, jednak do tej pory przedsiębiorstwa podchodziły do tego tematu jak do jeża, bojąc się utraty potencjalnych zysków. W końcu jednak widzimy przełamanie i coraz więcej globalnych korporacji decyduje się już nie tylko spróbować, ale po prostu - wdrożyć dodatkowy dzień wolny w firmie.

Panasonic dołącza do listy firm oferujących 3 dni weekendu

Panasonic nie jest pierwszą dużą firmą tech, która zdecydowała się zredukować tydzień pracy zatrudnionych tam osób o jeden dzień. Zmiana dotyczy ich japońskiego oddziału i ma na celu wprowadzenie lepszego balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Dodatkowy dzień zatrudnieni w Panasonicu mogą przeznaczyć na hobby, inną pracę czy relax. Podobny ruch niedawno wykonał chociażby Bolt dla 550 osób zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych i ponad 90 proc. zarówno pracowników jak i managerów uważa, że ta zmiana pomogła, zwiększyła produktywność oraz - że chcą oni kontynuować program ze względu na jego rezultaty.

Naturalnie w takich momentach pojawia się pytanie - kiedy jakaś firma zdecyduje się na 4-dniowy tydzień pracy w Polsce? Cóż, póki co jeszcze nikt się na to nie zdecydował, choć są firmy, które skróciły wymiar godzin pracy z 8 do 6, co również daje pracownikom więcej czasu wolnego. Niestety, w tym wypadku "rewolucja" musiałaby przyjść z góry i największą szansę na takie rozwiązanie mają pracownicy firm IT, które w ramach dodatkowego benefitu dla najważniejszych specjalistów mogą zacząć oferować właśnie 4-dniowy tydzień pracy. Jako, że jest to zawód w którym kreatywne myślenie, rozwiązywanie problemów i analiza jest postawą, to takie osoby naturalnie mogą skorzystać na krótszym wymiarze godzin i dodatkowym dniu wolnym. Dobrze jest widzieć, że na świecie są prowadzone działania, by faktycznie wziać pod uwagę wydajność pracy a nie tylko godziny spędzone w firmie.

A co wy myślicie o 4-dniowym tygodniu pracy?

