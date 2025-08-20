Kiedy, jak nie teraz? Spotify Premium za 0 zł na 3 miesiące!

Spotify uruchomił właśnie specjalną promocję na plan Premium Individual w Polsce — to najlepszy czas na wypróbowanie płatnej wersji.
Użytkownicy darmowej wersji Spotify z reklamami oraz innymi ograniczeniami, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z płatnej wersji, mogą teraz przez 3 miesiące korzystać z serwisu w planie Premium Individual zupełnie za darmo. Po upływie okresu promocyjnego opłata wynosi 23,99 zł miesięcznie.
Czy warto wypróbować teraz wersję Spotify Premium? Spójrzmy na najważniejsze korzyści płatne wersji:
- brak reklam,
- pobieranie muzyki do odsłuchu offline, (10 tys. utworów na 5 różnych urządzeniach),
- odtwarzanie w dowolnej kolejności (w darmowej wersji jest losowa) i wysokiej jakości dźwięku (320 kbit/s vs 160 kbit/s),
- słuchanie ze znajomymi w czasie rzeczywistym,
- zarządzanie kolejką odtwarzania.
Promocja 3 miesięcy za 0 zł dotyczy tylko planu Premium Individual, aczkolwiek i wersja studencka objęta została wersją próbną, ale tylko na miesiąc.
|Plan
|Cena miesięczna
|Okres próbny
|Liczba kont
|Warunki
|Individual
|23,99 zł
|3 miesiące za 0 zł
|1
|Tylko dla nowych
|Duo
|30,99 zł
|Brak
|2
|Wspólny adres zamieszkania
|Family
|37,99 zł
|Brak
|Do 6
|Wspólny adres zamieszkania
|Student
|12,99 zł
|1 miesiąc za 0 zł
|1
|Zweryfikowany student
Oferta promocyjna na Spotify Premium dla nowych użytkowników, dostępna jest do 22 września 2025 roku i wymaga podania metody płatności na etapie rejestracji (karta płatnicza, ewentualnie PayPal), ale rezygnacja z subskrypcji możliwa jest w dowolnym momencie. To pociągnie oczywiście za sobą utratę wymienionych wyżej funkcji premium, jednak z zachowaniem utworzonych w czasie promocji playlist czy zapisanych utworów.
