Palworld - nowy fenomen w świecie gier. Bije wszelkie rekordy na Steam

Pokémon, znane w Japonii jako Pocket Monster, to chyba jedna z najbardziej popularnych serii, w której gracze przemierzają świat, łapią wszelkiej maści stworki i toczą walki z innymi trenerami. Gry konsolowe, karciane, społecznościowe, seriale i filmy anime, manga, wszelkiej maści zabawki, akcesoria i inne. Pokémon to marka, która na dobre zadomowiła się w sercach graczy, choć jej główne odsłony dostępne są wyłącznie na platformach Nintendo. Chyba żadne inne studio nie potrafiło powtórzyć tego sukcesu - być może do teraz. Na salony wszedł właśnie Palworld, który dla niektórych jest "podróbką" Pokémonów, dla innych może być fantastycznym sposobem spędzania wolnego czasu - zarówno w pojedynkę, jak i z grupą znajomych.

Palworld to najnowsza produkcja studia Pocketpair oferująca, na pierwszy rzut oka, mechaniki podobne do serii Pokémon. Gracz wyrusza w świat, a w czasie jego przygody towarzyszyć mu mogą różnej maści stworki nazywane Pals, które mogą być wykorzystywane zarówno do walki z innymi potworkami, lub np. przy budowaniu. Palworld to nie tylko gra z otwartym światem, to rozbudowany tytuł oferujący cały szereg różnych rozwiązań. To produkcja łącząca zarówno elementy MMORPG, jak i tytułów w których głównym motywem jest przetrwanie, budowa różnych budynków i zbieranie surowców pozwalających na wytwarzanie kolejnych przedmiotów potrzebnych do zdobycia nowych stworków - a wszystko to w świecie, w którym można grać w pojedynkę lub z przyjaciółmi.

Palworld. O co ten cały szum?

I nie ma się co dziwić, że gra cieszy się ogromną popularnością już od dnia "premiery", która miała miejsce w miniony piątek, 19 stycznia. Gra robi niesamowite wyniki i to w zaledwie weekend. Twórcy potwierdzili, że Palworld sprzedał się w nakładzie przekraczającym 4 mln egzemplarzy - a mowa jest oczywiście o wersjach cyfrowych. I jest najbardziej ogrywaną pozycją na Steam, przekraczając liczbę graczy na poziomie 1,21 mln - i to w tym samym czasie! Choć twórcy chwalą się, że to najlepszy wynik dla płatnej gry na Steam, nie wzięli pod uwagę wyników PUBG (jeszcze jako płatna gra), które miało większą liczbę graczy w jednym momencie. Nie da się jednak ukryć, że mamy do czynienia ze świetnymi wynikami.

Warto też pamiętać, że obecnie gra Palworld dostępna jest w ramach wczesnego dostępu - zarówno na komputerach PC, jak i konsolach Xbox. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że twórcy obiecują, że w tytule nie ma jeszcze wszystkich zaplanowanych rozwiązań i te wprowadzane będą systematycznie aż do momentu, w którym uznają, że produkt spełnia ich wszystkie oczekiwania i jest gotowy do "pełnej premiery". Podobnie sytuacja wyglądała m.in. w przypadku Baldur's Gate 3, które również pierwotnie udostępnione zostało jako "early access" w 2020 r. oferując dostęp do pierwszego aktu i ok. 25 godzin rozgrywki. Pełna wersja zadebiutowała prawie 3 lata później i skradła serca graczy i recenzentów.

Palworld dostępny jest też w ramach abonamentu Xbox Game Pass oraz PC Game Pass. W zależności, czy gracie na konsolach Xbox, czy komputerach PC, w tę hitową produkcję możecie zagrać w ramach subskrypcji. Wolicie wersję na Steam? Ta kosztuje obecnie 125,09 w ramach specjalnej promocji. Po 25 stycznia cena ta wzrośnie do 138,99 zł. Cyfrowa wersja w sklepie Xbox kosztuje 137,49 zł.

Palworld na PC, Xbox One i Xbox Series X|S. Co z innymi platformami?

Gra Palworld na ten moment dostępna jest wyłącznie na komputerach PC i konsolach Microsoftu - Xbox One, Xbox Series X oraz Xbox Series S. Gracze, którzy chcieliby wejść do nowego świata, a nie mają dostępu do PC lub sprzętu "Zielonych" na ten moment nie mają możliwości zagrania w ten tytuł i nic nie wskazuje, by w najbliższym czasie to się zmieniło. W oficjalnym FAQ zamieszczonym na Steam, w odpowiedzi na pytanie o wydanie gry na konsole PlayStation, twórcy odpowiadają, że nie mają planów, by gra pojawiła się na tej platformie, choć niewykluczone, że w przyszłości się to zmieni. Palworld stał się niespodziewanym hitem, po który sięgnęły już miliony graczy.

Baza potencjalnych klientów i użytkowników pozostałych platform jest ogromna, więc i tu leży ogromny potencjał na zdobycie zaufania i zarobienie dodatkowych pieniędzy. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się zapewne niedługo. Na ten moment warto jednak przyglądać się Palworld. Być może to jedna z najważniejszych premier tego roku, albo chwilowy zachwyt, o którym wszyscy wkrótce zapomną. Patrząc jednak na skalę zainteresowania, można śmiało powiedzieć, że mamy prawdziwy hit i to od studia, które raczej nie jest znane szerokiej publiczności.