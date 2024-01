Nowe zadania, nowy kompan i jeszcze więcej wyzwań. Diablo IV znów może oczarować graczy

Głęboko pod piaskami Kedżystanu czai się nowe zagrożenie. To tam dzieło starożytnej technologii Zoltuna Kulla i Ayuzhana z Kaldeum – Krosno – zostało przejęte przez siły zła. Demon Malfas przeistoczył Krosno, aby wykorzystywać je do realizowania swoich okrutnych planów. Dawny kompan Zoltuna, Ayuzhan, poprowadzi Was przez zdradzieckie Skarbce, by położyć kres straszliwemu Malfasowi i jego zabójczym konstruktom, zanim te przejmą władzę nad Sanktuarium.

Sezon Konstruktów w Diablo IV wystartuje już po weekendzie, we wtorek 23 stycznia o godzinie 19:00 czasu polskiego. Twórcy przygotowali dla graczy wiele ciekawych niespodzianek, w tym możliwość odkrycia odkrycia sekretów Krosna Zoltuna Kulla w nowych podziemiach zwanych Skarbcami. W grze pojawi się też mechaniczny kompan Seneszal oraz Cięgi. To cotygodniowy zestaw wyzwań rankingowych. Seneszal ma być jedną z najciekawszych nowości tego sezonu. Kompan, który pomoże w Skarbcach, może być wzmacniany dzięki wykorzystaniu kamieni zarządzających i kamieni dostrojenia, które można znaleźć w wielu zakątkach Sanktuarium. Pozwolą one dostosować działanie kompana do konkretnego stylu gry w Sezonie Konstruktów. Kamienie mają różne funkcje i możliwości, więc warto się zapoznać z ich działaniem już teraz – wystarczy odwiedzić oficjalną stronę Diablo IV, by poczytać o tym, co ekipa z Blizzarda przygotowała w nowym sezonie. A jest tego naprawdę dużo!

Nowy sezon, nowy patch. Aktualizacja Diablo IV znów może sporo namieszać

Sezonowi Konstruktów towarzyszyć będzie oczywiście spora aktualizacja samej gry. A ta wprowadza daleko idące modyfikacje w Sanktuarium i klasach poszczególnych bohaterów, które mają – zdaniem twórców – pozytywnie wpłynąć na balans postaci i samej rozgrywki. Wczytując się w komentarz ekipy z Blizzarda dotyczące aktualizacji 1.3.0 wersja #48780, która udostępniona zostanie 23 stycznia, dowiadujemy się, że by w pełni wykorzystać potencjał postaci, w którą gracze wkładają dużo serca i czasu, część nowych unikatowych i legendarnych przedmiotów została stworzonych z nastawieniem na umiejętności, które nie pokazały jeszcze swojego pełnego potencjału w poprzednich aktualizacjach. Nowymi, uniwersalnymi przedmiotami są m.in. unikatowe rękawice (Łapawice Bólopijcy), które przy zadaniu obrażeń umiejętnością niepodstawową naznacza wroga na 3 sek:

Kiedy umiejętność Podstawowa trafia naznaczonego wroga po raz pierwszy, obrażenia od umiejętności Podstawowej przenoszą się na wszystkich naznaczonych wrogów i są zwiększone o 100–200%[x].

Jednak najważniejsze są przedmioty i wyposażenie dla konkretnych klas. Przykładowo: Barbarzyńca będzie mógł korzystać z Pierścienia Wygłodniałych, dzięki któremu czas działania Rozprucia zwiększa się o 2,0–4,0 sek. Zadawanie obrażeń wrogom za pomocą umiejętności Bijatyki dodaje 2 kumulacje krwawienia od Rozprucia. Efekt ten może wystąpić tylko raz na 4 sek. na wroga.

Duża aktualizacja Diablo IV już niedługo. Co nowego?

Nowa aktualizacja to też szereg usprawnień samej rozgrywki, które powinny być docenione przez tych, którzy fabułę w Diablo IV mają już dawno za sobą i lubią przemierzać Sanktuarium w poszukiwaniu dodatkowych wyzwań. Oto niektóre z usprawnień aktywności w końcowej fazie gry:

Piekielny Przypływ będzie teraz pojawiał się co godzinę z pięciominutowymi przerwami. Piekielny Przypływ będzie aktywny przez 55 minut każdej godziny.

Aby gracze mogli bardziej konsekwentnie gromadzić Destylat Strachu, zmieniono sposób otrzymywania Destylatu Strachu z Podziemi Koszmarów. Gracze będą zawsze otrzymywać Destylat Strachu po ukończeniu Podziemi Koszmarów co najmniej 30. poziomu. Co 10 poziomów po poziomie 30. szansa na otrzymanie kolejnych Destylatów Strachu zostaje zwiększona. Ukończenie Podziemi Koszmarów poziomu 90. lub wyższego będzie zawsze gwarantowało 3 Destylaty Strachu.

Oczyszczona Pieczęć za ukończenie Podziemi Koszmarów będzie teraz zawsze zawierać pieczęć poziomu o 1 wyższego niż poziom ukończonych podziemi.

Pełną listę nowości i zmian (a jest tego naprawdę dużo) znajdziecie na oficjalnych stronach Diablo IV.