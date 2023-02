Warto więc odświeżyć zestawienie ofert na kartę i sprawdzić, jak to cenowo wygląda aktualnie w Orange, Play, Plus i T-Mobile - sprawdzamy tylko pakiety z nielimitowanymi rozmowami, nielimitowanymi wiadomościami oraz określoną paczką limitu transferu danych.

Nielimitowane pakiety w ofercie na kartę w Orange

W Orange na kartę najtańszy cykliczny pakiet z ważnością na 31 dni kosztuje aktualnie 31 zł miesięcznie. Zawiera limit transferu danych na poziomie 45 GB - 15 GB bonusu za doładowanie oraz dodatkowe 30 GB za aktywację w aplikacji Mój Orange (dostępna promocja 1200 GB na rok).



Za 39 zł miesięcznie możemy sobie aktywować pakiet z limitem transferu danych 60 GB, już z dostępem do 5G. Ten tańszy pakiet również możemy mieć z dostępem do 5G, wykupując taką usługę za 5 zł miesięcznie.



Z niestandardowych pakietów można wymienić ten za 90 zł z limitem 350 GB - ważny jest trzy miesiące, więc średnio będzie to 30 zł za 116 GB miesięcznie. Dłuższa ważność nielimitowanego pakietu - na rok, kosztuje 360 zł i zawiera aż 2 TB transferu danych, co średnio daje nam również 30 zł za 166 GB miesięcznie.

Nielimitowane pakiety w ofercie na kartę w Play

W Play na kartę najtańszy pakiet to SOLO M w cenie 25 zł i z limitem transferu danych 10 GB.

Co ciekawe, nie zalicza się on do promocji 2x więcej GB za aktywację w aplikacji mobilnej Play 24. Promocja ta dostępna jest tylko w droższych pakietach:

SOLO L za 30 zł - 30 GB

SOLO XL za 35 zł - 40 GB z dostępem do 5G (dostępna promocja 1200 GB na rok)

SOLO XXL NEXT (pozostałość po submarce Play NEXT) za 40 zł - 50 GB z dostępem do 5G (dostępna promocja 1200 GB na rok).

Nielimitowane pakiety w ofercie na kartę w Plus

W Plusie najtańszy pakiet kosztuje 30 zł, w jego ramach dostajemy 30 GB transferu danych - 15 GB z pakietu + 15 GB bonusu z doładowania.



Z kolei droższy za 40 zł to już dostęp do 5G Plusa i większy limit transferu danych na poziomie 35 GB - 20 GB z pakietu + 15 GB bonusu za doładowanie kwotą 40 zł. Oba pakiety mogą skorzystać z promocji 1500 GB na rok.

Nielimitowane pakiety w ofercie na kartę w T-Mobile

W T-Mobile na kartę, podobnie jak w Play najtańszy pakiet kosztuje 25 zł i zawiera 10 GB transferu danych - całość to bonus za doładowanie konta kwotą 25 zł.



Za 5 zł drożej dostaniecie trzy razy większy limit transferu danych - pakiet GO! S za 30 zł zawiera paczkę 30 GB.



Posiadacze dwóch najdroższych pakietów mogą skorzystać z promocji 1200 GB na rok. Pakiet GO! M kosztuje 35 zł z limitem 40 GB transferu danych w miesiącu. A pakiet GO! L kosztuje już 45 zł - to obecnie najdroższy pakiet w ofertach na kartę „wielkiej czwórki”, zawiera limit 60 GB transferu danych w miesiącu.

Podsumowując, w Orange najdroższy pakiet kosztuje 39 zł (60 GB w 5G), w Play - 40 zł (50 GB w 5G), w Plusie 40 zł (35 GB w 5G), a w T-Mobile już 45 zł (60 GB w 5G). Prawdopodobnie tradycyjnie pozostali operatorzy w najbliższym czasie również podciągną te najdroższe pakiety do tego poziomu cenowego.

