Oferty na połączenia międzynarodowe - z Polski do krajów UE

Niestety nie mam dobrych wiadomości, w ofertach abonamentowych dla klientów indywidualnych nie ma pakietów z nielimitowanymi rozmowami międzynarodowymi do krajów UE, znaczy się jest jeden, ale w zaporowej cenie. Za to jest jeden w ofercie na kartę w dobrej cenie, właśnie w Lycamobile.



Międzynarodowe połączenia w Lycamobile

Zacznijmy więc od wspomnianego przez Czytelnika Lycamobile, to międzynarodowy operator, świadczący usługi w ofertach na kartę też w Polsce, więc może zaoferować dość atrakcyjne pakiety na połączenia międzynarodowe.

Pakiet z nielimitowanymi połączeniami i wiadomościami SMS oraz 100 GB transferu danych w kraju (13 GB w roamingu UE), do tego nielimitowane połączenia do krajów UE, USA i Kanady kosztuje zaledwie 69 zł miesięcznie - to poziom cen za krajowe abonamenty.



W pakiecie za 59 zł mamy 100 minut na połączenia międzynarodowe do tych krajów, za 49 zł - 500 minut, a za 35 zł - 300 minut i co ciekawe, pakiet ten zawiera też dwa azjatyckie kraje - Chiny i Indie.



Co z tym rozróżnieniem na połączenia komórkowe i stacjonarne? W zasadzie tylko do dwóch krajów mamy nielimitowane połączenia wyłącznie na numery stacjonarne - do Słowenii i Słowacji, pozostałe kraje to tylko połączenia komórkowe.

Międzynarodowe połącznia u pozostałych operatorów

Pozostali operatorzy nie mają już wliczonych pakietów minut na połączenia międzynarodowe. Jeszcze do niedawana były takowe zaszyte w droższych abonamentach, teraz musimy dodatkowo je wykupować.



Albania Gibraltar Macedonia Sint Maarten Andora Grecja Malta Słowacja Austria Gujana Francuska Martynika Słowenia Belgia Gwadelupa Mołdawia Szwajcaria Białoruś Hiszpania Monako Szwecja Bośnia i Hercegowina Holandia Niemcy Ukraina Bułgaria Irlandia Norwegia Węgry Chorwacja Islandia Polinezja Francuska Wielka Brytania Cypr Kanada Portugalia Włochy Czechy Kosowo Reunion Wyspy Owcze Dania Liechtenstein Rosja USA Estonia Litwa Rumunia Kanada Finlandia Luksemburg San Marino Francja Łotwa Serbia

Dla przykładu, w Orange abonament cykliczny pakiet 100 minut do wyżej wymienionych krajów kosztuje 10 zł miesięcznie. Jeśli potrzebujemy więcej, trzeba wykupić pakiet jednorazowy z 200 minutami połączeń do tych samych krajów za 20 zł.



W Plusie z kolei, możemy wykupić pakiet 120 minut na połączenia międzynarodowe do krajów UE za 20 zł miesięcznie.



Natomiast w T-Mobile, dostępny jest pakiet z nielimitowanymi połączeniami międzynarodowymi do krajów UE, ale o czym wspominałem na początku, w zaporowej cenie 499,99 zł. Można jednak tu wykupić pakiety minutowe - od 30 do 500 minut w cenie od 10 zł do 64,99 zł miesięcznie.

U pozostałych operatorów niestety trzeba płacić za każde połącznie międzynarodowe do krajów w UE - do sieci stacjonarnych i komórkowych kosztują one 1 zł/min, za wiadomości SMS-y - 0,31 zł/SMS, a za MMS-y - 3 zł/MMS.



Jedyny wyjątek jaki znalazłem na stronach operatorów to subskrypcja Orange Flex, gdzie cykliczny pakiet 100 minut, wymienny na SMS i MMS w stosunku 1:1:1, kosztuje 15 zł miesięcznie, a więc drożej niż w abonamencie Orange.



Ponadto w innej subskrypcji Red Bull Mobile - stosunkowo nowej, bo pojawiła się na rynku we wrześniu tego roku, aktualnie pracują nad udostępnieniem pakietów międzynarodowych.

Takiego problemu z dokupywaniem dodatkowych pakietów nie ma w ofertach firmowych: w abonamencie Play L i XL mamy wliczone 300 minut na połącznia międzynarodowe do krajów UE, w abonamencie Plus M, L, XL i XXL - 240 minut, w abonamencie T-Mobile MagentaBIZNES S S, M, L i VIP odpowiednio 100, 150, 200 i 300 minut w ofertach bez urządzenia (z urządzeniami +100 minut w każdym planie).

Tutaj wyjątkiem jest Orange w Planie Firmowym M i L, gdzie też trzeba dokupować pakiet 250 minut na połączenia z Polski do numerów zagranicznych w UE, Kanadzie, USA i Szwajcarii w cenie 5 zł miesięcznie.

Stock Image from Depositphotos.