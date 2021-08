Na 24 sierpnia OLX zapowiedział uruchomienie nowej usługi - Pakiet Ochronny, która jeszcze bardziej upodobni zakupy na tej platformie do Allegro. Przynajmniej z założenia, bo po wczytaniu się w jej regulamin mam co do tego pewne wątpliwości.

Pakiet Ochronny to taki odpowiednik Programu Ochrony Kupujących na Allegro. Obowiązuje tylko w przypadku skorzystania z usługi Przesyłka OLX i otrzymania przez kupującego przedmiotu innego niż wynikało z opisu ogłoszenia sprzedaży na OLX lub pustej przesyłki.

Pakiet Ochronny na OLX. Jak działa usługa?

Kupowałem w ostatnim czasie na OLX, korzystając z usługi Przesyłka OLX - Raspberry Pi. Całość zakupu przebiegła sprawnie i bez problemu, mogłem śledzić status przesyłki bezpośrednio na stronie OLX. Jednak z chwilą jej odebrania zabrakło na koniec opcji zgłoszenia nieprawidłowości w przypadku, gdyby po otwarciu okazało się, iż otrzymałem niezamówiony towar lub pustą przesyłkę.

Zakup zakończył się z chwilą odebrania przesyłki, pieniądze za towar automatycznie trafiły do nadawcy. Od 24 sierpnia ma się to zmienić, na stronie do śledzenia zakupionego towaru pojawi się nowy przycisk - Zgłoś. Jeśli coś z zawartością paczki po jej otworzeniu będzie nie tak lub będzie pusta, będziemy mieli 24 godziny na zgłoszenie nieprawidłowości za pomocą formularza znajdującego się pod tym przyciskiem.

Kupując przedmiot, Twoje pieniądze będą chronione przez OLX nawet po odebraniu i rozpakowaniu przesyłki. W przypadku, gdy paczka okaże się być pusta bądź zakupiony przedmiot będzie zupełnie inny (i o znacznie niższej wartości) niż ten zamawiany, przekazanie pieniędzy Sprzedającemu zostanie wstrzymane. Od momentu otrzymania przesyłki masz 24h na zgłoszenie problemu. Jeśli w tym czasie nie zgłosisz problemu związanego z przesyłką, Sprzedający otrzyma pieniądze za przedmiot.

OLX zaznacza w swoim komunikacie, iż zabezpieczenie to działa w przypadku otrzymania pustej paczki lub zupełnie innego przedmiotu (i o znacznie niższej wartości) niż zamawiany, jednak w regulaminie usługi Pakiet Ochronny znalazłem pewnego rodzaju zaprzeczenie tej obietnicy.

(..) w szczególności Pakietem Ochronnym nie są objęte przypadki takie jak: otrzymanie Przedmiotu uszkodzonego, o innym kolorze, w innym rozmiarze, innego modelu lub marki danego Przedmiotu, lub Przedmiotu niekompletnego.

Mam nadzieję, że to "nie" pojawiło się w tym zapisie błędnie, bo jak dla mnie przedmiot w innym kolorze czy rozmiarze, a w szczególności inny model lub marka, a już na pewno towar niekompletny to zupełnie inny przedmiot. Tak więc przekładając to na prosty język, zwrot wpłaconych środków otrzymamy tylko w przypadku otrzymania pustej paczki lub gdy w paczce znajdziemy zupełnie inny przedmiot niż zamawiany - na przykład gwoździe zamiast młotka.

Warunki otrzymania zwrotu pieniędzy w ramach Pakietu Ochronnego

Podsumowując, przypadku otrzymania pustej paczki lub ZUPEŁNIE innego niż zamawiany towar, będziemy mieli 24 godziny na zgłoszenie tego faktu OLX, 2 dni na dosłanie dodatkowych dowodów na żądanie OLX - zdjęcie zawartości paczki, zrzuty z rozmów z nadawcą paczki (jeśli nie podejmiemy kontaktu wyjaśniającego ze sprzedającym zwrot nie przysługuje) i 5 dni na przesłanie potwierdzenia złożenia zawiadomienia na policji o oszustwie - również na żądanie OLX, jeśli zaistnieje taka potrzeba i prośba ze strony platformy.

Co ze sprzedającym w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości ze strony kupującego? Platforma wsłucha się również w wyjaśnienia ze strony sprzedawcy. Ten będzie miał 8 dni na przesłanie swojego stanowiska, łącznie ze swoimi zdjęciami wysyłanej paczki i zrzutami z ewentualnej rozmowy z kupującym.

Kategorie zakupowe, w których obowiązuje Pakiet Ochronny

OLX podał również wykaz kategorii, w ramach których możemy skorzystać z usługi Paczka OLX i Pakiet Ochronny, z zastrzeżeniem, że w najbliższym czasie ich liczba ma się powiększyć:

Elektronika / Telefony komórkowe, Dom i ogród / Materiały budowlane, Moda / Ubrania, Elektronika / Akcesoria telefoniczne, Dom i ogród / Ogród, Moda / Zegarki, Elektronika / Fotografia, Dom i ogród / Ogrzewanie, Moda / Pozostała moda, Elektronika / Sprzęt audio, Sport i Hobby / Obuwie sportowe, Moda / Biżuteria, Elektronika / Gry i konsole, Sport i Hobby / Odzież sportowa, Moda / Buty, Elektronika / Tablety, Sport i Hobby / Akcesoria jeździeckie, Moda / Dodatki, Elektronika / Pozostałe elektronika, Sport i Hobby / Turystyka, Moda / Torebki, Elektronika / Sprzęt video, Sport i Hobby / Bilety, Moda / Kosmetyki i perfumy, Elektronika / Komputery, Sport i Hobby / Fitness, Moda / Moda ślubna, Elektronika / Telewizory, Sport i Hobby / Kolekcje, Moda / Akcesoria ślubne, Elektronika / Sprzęt AGD / AGD drobne, Sport i Hobby / Skating, Motoryzacja / Sprzęt car audio, Muzyka i Edukacja / Materiały językowe, Sport i Hobby / Pozostały Sport i Hobby, Motoryzacja / Części samochodowe / Osobowe, Muzyka i Edukacja/ Filmy, Sport i Hobby / Wędkarstwo, Usługi i firmy / Wyposażenie firm / Odzież robocza. Muzyka i Edukacja / Książki, Sport i Hobby / Sporty wodne, (oprócz podkategorii Łódki i Żaglówki) Muzyka i Edukacja / Instrumenty, Sport i Hobby / Sporty zimowe, Dla Dzieci, Sport i Hobby / Rowery / Osprzęt rowerowy, Dom i ogród / Narzędzia, Sport i Hobby / Rowery / Akcesoria rowerowe, Dom i ogród / Zdrowie, Sport i Hobby / Gry planszowe, Dom i ogród / Pozostałe dom i ogród, Moda / Bielizna, Dom i ogród / Wyposażenie wnętrz, Moda / Odzież ciążowa,

Źródło: OLX.