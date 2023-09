Paint będzie znacznie lepszy dzięki sztucznej inteligencji

Paint pozwoli usunąć tło

Ewolucja Painta od czasu jego pojawienia się w systemach Windows nie jest specjalnie godna zainteresowania. Od początku program ma tylko podstawowe możliwości w zakresie rysowania, a możliwość edycji obrazków pojawiła się dopiero w czasach Windowsa XP. Mimo tego, jeśli czasami potrzebuje na szybko zmienić rozmiar jakiegoś obrazka na nie swoim komputerze, to Paint zawsze przyjdzie z pomocą i zrobi co do niego należy. Jest jednak nadzieja, że wkrótce jego możliwości znacznie się powiększą, a to za sprawą forsowanej przez Microsoft sztucznej inteligencji. Już pod koniec sierpnia pojawiły się plotki, że do Painta może trafić silnik pozwalający na generowanie obrazów z opisu tekstowego. Potwierdzenia tej informacji jeszcze nie mamy, ale za to w najnowszej testowej wersji pojawiła się inna przydatna opcja.

Każdy pewnie miał kiedyś potrzebę aby poprawić jakieś zdjęcia albo usunąć niechciany element ze zdjęcia. Takie możliwości mają już nawet smartfony np. dzięki aplikacji Zdjęcia od Google, ale na PC zazwyczaj wiąże się to użyciem płatnej aplikacji albo zabawą w darmowym GIMPie. Tymczasem wkrótce tło zdjęcia będzie można usunąć jednym kliknięciem w aplikacji MS Paint. W najnowszej testowej wersji pojawił się przycisk usuwania tła. Wystarczy pobieżnie zaznaczyć obiekt na zdjęciu, który chcemy aby pozostał nienaruszony, a potem kliknąć we wspomniany przycisk. Tło zostanie całkowicie usunięte i jak widać na tym dosyć skomplikowanym przykładzie, wychodzi to całkiem nieźle.

Na szczęście nie musimy czekać na Windows 12 aby skorzystać z tej funkcji. Jak można przeczytać na blogu Microsoftu, nowa wersja Painta jest już dostępna dla Windows Insiderów, którzy korzystają z testowych wersji systemu Windows 11. Można bezpiecznie założyć, że wkrótce trafi również do oficjalnej wersji systemu, prawdopodobnie wraz z jakąś większą, roczną aktualizacją.