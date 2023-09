Xbox stanie się lepszym odtwarzaczem... i nie tylko! Co nowego we wrześniowej aktualizacji?

Microsoft zdradził co szykuje we wrześniowej aktualizacji dla konsol Xbox Series X/S. Co nowego czeka posiadaczy konsol giganta z Redmond?

Konsole Xbox bardziej zintegrowane z Discordem

Discord od dawna pozostaje ulubionym komunikatorem graczy. Producenci konsol regularnie udoskonalają integracje ich sprzętów z platformą. Tym razem ucieszą się wszyscy miłośnicy streamingu — bowiem rozpoczęcie całego procesu ograniczać się będzie do kilku kliknięć. To zmiana, o którą właściciele Xboksów prosili od dłuższego czasu — wystarczy sparować nasze konta Microsoftu i Discorda, a następnie w zakładce Grupy i czaty wystarczy wybrać Discord. Następnie wybieramy kanał głosowy... i gotowe, możemy już dzielić się materiałem z rozgrywki!

Aktualizacja ustawień dla Variable Refresh Rate (VRR) dla konsol Xbox Series X/S

Kolejną z dużych nowości którą przygotowała dla nas ekipa Microsoftu, jest dostosowanie Variable Refresh Rate — czyli zmiennej częstotliwości odświeżania. To ona pozwala zachować płynność rozgrywki i zapewnia jeszcze lepsze wrażenia wizualne. Dotychczas mieliśmy do wyboru dwie opcje: włączona lub wyłączona. Jeżeli korzystaliśmy z konsoli do oglądania VOD, regularne zaglądanie do ustawień konsoli było dość irytujące. Teraz nareszcie będziemy mogli aktywować VRR wyłącznie dla gier.

Będą też pomniejsze nowości

Na tym jednak jeszcze nie koniec. Wraz z wrześniową aktualizacją, konsole Xbox Series X/S doczekają się powiadomień o zmianach na naszej liście życzeń w sklepie Xbox. Kiedy tylko gry będą dostępne lub trafią do katalogu Xbox Game Pass — natychmiast otrzymamy powiadomienie na ten temat. Microsoft zadbał także o łatwiejsze parowanie kontrolerów z konsolą. Nie trzeba już wstawać do konsoli by wcisnąć tamtejszy przycisk parowania — możemy to zrobić z poziomu aplikacji Akcesoria i skorzystania z opcji "Połącz urządzenie". Bez większej gimnastyki zaprosimy też znajomych do wspólnej zabawy, zaś aplikacja Xbox na PC ma być lepiej zoptymalizowana. Twórcy obiecują szybsze działanie, sprawniejsze ładowanie, a także kilka zmian wizualnych.