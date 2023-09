Pliki PDF wkrótce będziecie sprawdzać tylko w tej przeglądarce. Oto dlaczego

Microsoft Edge zyska niezwykle ważną funkcję

Jak na swoim profilu na X (dawniej Twitter) poinformował Leopeva64, czyli jeden z najbardziej zaufanych insiderów w kwestii przeglądarek internetowych, który zasłynął ze swoich raportów na Reddicie, Microsoft planuje udostępnić funkcję, która umożliwi jeszcze łatwiejsze tłumaczenie dokumentów PDF z poziomu Edge’a. Wersja przeglądarki Microsoft Edge Canary już teraz umożliwia użytkownikom tłumaczenie wybranego tekstu w natywnym czytniku plików PDF.

Dzięki temu odczytywanie PDF-ów i szybkie oraz bezproblemowe odczytywanie dokumentów będzie trwało dosłownie moment; a to przekłada się na fakt, że będzie to dużo bardziej wygodne dla użytkowników. Nie trzeba będzie już kopiować tekstu i wklejać go do tłumacza w osobnym oknie — wszystko będziemy mogli zrobić dosłownie kilkoma kliknięciami.

Jak to będzie działać? To naprawdę łatwe

Jak przetłumaczyć wybraną część pliku PDF? Aby to zrobić, użytkownicy muszą wybrać tekst, który chcą przetłumaczyć, a następnie kliknąć na zaznaczone polem prawym przyciskiem myszy. Wtedy należy kliknąć ikonę trzech kropek, aby wyświetlić „Więcej działań” i następnie „Przetłumacz wybrane”. Całość możecie zobaczyć w poście na X poniżej.

Co ciekawe, Google Chrome nie oferuje jeszcze tłumaczenia plików PDF, chociaż przecież firma z Mountain View pozwala na tłumaczenie całych stron jednym kliknięciem. Można się jednak spodziewać, że firma z wielkim G w logo będzie chciała nadgonić konkurencję, a usprawnienie czytnika plików PDF jest tylko kwestią czasu. Na ten moment pod tym względem zwycięzcą jest jednak Microsoft Edge.

Źródło: X (dawniej Twitter) — Leopeva64

