Steam odpala petardę. Pierwsza w tym roku wielka wyprzedaż wystartowała!

Choć największe zakupowe szaleństwo przypada na listopad i Black Friday, Steam przyzwyczaił graczy do kilku wyprzedaży w roku. Wystartowała właśnie Wiosenna Wyprzedaż Steam, która wystartowała w czwartek i potrwa do 20 marca. Jak co kilka miesięcy, gdy Steam odpala swoje promocje, mam małe déjà vu, że te same ceny Valve zaserwowało nam kilka miesięcy w ramach poprzednich wyprzedaży. Tym razem jest nieco inaczej, bo rzeczywiście mamy do czynienia z niższymi cenami. Liczyliście na rekordowe zniżki i przeceny? Nie będzie tak łatwo, ale i tak warto wybrać się na zakupy i dorzucić do swojej "kupki wstydu" kolejne tytuły, w które być może kiedyś zagracie. To doskonały moment, by nadrobić zaległości!

Wśród tysięcy przecen, które znajdziecie na stronie głównej platformy Steam, na wyróżnienie zasługują m.in. Red Dead Redemption 2 za 62,47 zł. W niższej cenie, bo za 85,80 zł, dostępna też jest edycja Ultimate zawierająca cały tryb fabularny z wydania Special Edition oraz dodatki do trybu Online, w tym stroje dla bohaterów, premia do rangi, karo-kasztanowaty koń pełnej krwi angielskiej i bezpłatny wystrój "Przetrwanie" dla obozu. Za 237,67 zł kupicie zestaw Red Dead Redemption & Red Dead Redemption 2 Bundle – pełne wydanie obu gier studia Rockstar, które z pewnością umilą ponure wieczory.

W ramach Wiosennej Wyprzedaży Steam nie mogło zabraknąć innego hitu Rockstar Games. Choć cały świat czeka na GTA VI, GTA V przyzwyczaiło nas już do ciągłych przecen, więc i tym razem najlepiej sprzedającą się grę w historii kupicie taniej i to wersji Enhanced, o której pisałem kilkanaście dni temu. Edycja ta kosztuje teraz 65,49 zł. Baldur's Gate 3 można kupić za 199,20 zł, Dziedzictwo Hogwartu za 67,25 zł, Silent Hill 2 za 209,30 zł, czy podstawową edycję Diablo IV za 118, 52 zł.

Wiosenna Wyprzedaż Steam 2025. Najlepsze promocje dla graczy

Tradycyjnie, na wyprzedaży Steam kupicie produkcje CD Projekt RED w niższej cenie i przecenia trzecią odsłonę Wiedźmina i Cyberpunk 2077. Dziki Gon w wersji podstawowej dostępny jest za 19,99 zł. Edycja Kompletna zawierająca wszystkie dodatki fabularne “Serca z kamienia” i “Krew i Wino” oraz udostępnione wcześniej dodatki kosmetyczne, kosztuje 29,99 zł – i tę wersję warto rozważyć, gdyż wspomniane rozszerzenia są bardzo dobrze oceniane. Za mniej niż 30 zł macie pełne doświadczenie najlepszej gry polskiego studia. Chcecie nadrobić zaległości w świecie Wiedzmina? Całą trylogię gier z tej serii możecie kupić za 27,42 zł. Cyberpunk 2077 dostępny jest za 79,60 zł, a kupując zestaw z dodatkiem "Widmo wolności" w ramach Cyberpunk 2077: Ultimate Edition zapłacicie 142,22 zł.

Tradycyjnie, wśród przecenionych tytułów znajdziecie Hades za 45,99 zł i Hades II za 105,30 zł, Shin Megami Tensei V: Vengeance za 155,40 zł, czy Starfield za 179,40 zł. W promocji nie mogło zabraknąć Elden Ring za 149,40 zł i hitów od studiów PlayStation pokroju Marvel’s Spider-Man Remastered za 129,50 zł, Helldivers II za 135,20 zł, The Last of Us Part I za 129,50 zł, Until Dawn za 224,25 zł czy LEGO Horizon Adventures za 197,34 zł.

Wiosenna Wyprzedaż Steam trwa do 20 marca 2025 r.