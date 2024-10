Totalna nowość w Xboksie. Wielka zmiana, której nie da się nie zauważyć

Aplikacja Xboksa z zupełnie nowym interfejsem. Oto co się zmieni

Testerzy już teraz mogą sprawdzić jak prezentuje się zupełnie odświeżona strona główna aplikacji -- a zmieniło się naprawdę dużo. Przede wszystkim Microsoft dużo bardziej stawia na promocję treści z abonamentu Game Pass oraz ich autorskiego sklepu. Platforma na wejściu będzie nas informowała o wszelkiej maści nowościach i najgorętszych promocjach, które właśnie dzieją się w obrębie platformy.

Ponadto Microsoft stawia na autorski wybór najlepszych kolekcji gier i polecajek, które z założenia mają przypaść do gustu użytkownikowi. Nie jest jednak jasne, czy te będą działały na bazie naszych wcześniejszych wyborów i gustów, czy jednak będą to kolekcje tworzone przez redakcję -- tak jak ma to miejsce w przypadku applowskiego App Store. Tam to redaktorzy wybierają zestawy aplikacji, które następnie polecają szerszemu gronu użytkowników.

Na udostępnionych zrzutach zmiany wyglądają naprawdę dobrze -- i już trafiły do testerów z programu Xbox Insider. Jeżeli chcielibyście już teraz zyskać dostęp do wspomnianych funkcji, możecie dołączyć do grona testerów i cieszyć się nimi już teraz. Warto mieć jednak na uwadze, że jako iż jest to jeszcze w fazie testów -- to mogą pojawić się niespodziewane błędy i problemy.