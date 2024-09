To koniec Xbox Game Pass na smartfonach. Microsoft robi porządki

Xbox na urządzeniach mobilnych ma kilka aplikacji. Jedna z nich wkrótce zniknie z App Store i Google Play. To świetna wiadomość dla tych, którzy na co dzień korzystają z Xbox Game Pass

Aplikacja Xbox Game Pass powstała po to, by ułatwić zdalne zarządzanie stale rosnącą biblioteką gier z popularnej usługi. Jest ona dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS, z czego użytkownicy tego pierwszego mają możliwość korzystania dodatkowo z grania w chmurze z poziomu aplikacji. Posiadacze iPhone'ów, czy iPadów do grania w gry w chmurze Xbox muszą korzystać z przeglądarki Safari – Microsoft wciąż nie zdecydował się na udostępnienie swojej usługi w tradycyjny sposób, choć Apple zmieniło swoje regulaminy i pozwoliło na tego typu aplikacje. Apka Xbox Game Pass dodatkowo pozwala na zdalne instalowanie gier na połączonej z kontem konsoli Xbox oraz otrzymywanie powiadomień, gdy w bibliotece pojawią się zmiany.

Microsoft uznał jednak, że osobna aplikacja do zarządzania biblioteką Xbox Game Pass jest zbędna i zapowiedział jej wyłącznie. Wszystkie jej dotychczasowe funkcjonalności przeniesione zostaną do podstawowej aplikacji Xbox. Od tego tygodnia Microsoft rozpocznie usprawnianie działania aplikacji mobilnej, przenosząc funkcje z Xbox Game Pass do aplikacji Xbox. Aktualizacje te będą dostępne dla członków Xbox beta na urządzeniach mobilnych, a wkrótce pojawią się dla wszystkich. Efektem tych zmian jest decyzja o wyłączeniu apki Xbox Game Pass, które nastąpi w listopadzie tego roku.

Znika Xbox Game Pass na smartfony. Aplikacja stała się zbędna

Jak podaje Microsoft, kluczowe funkcje – takie jak możliwość przeglądania katalogu Game Pass i zarządzania członkostwem – będą teraz w jednym miejscu w aplikacji Xbox na urządzenia mobilne. Gracze będą mogli przeglądać pełny katalog Game Pass, aby znaleźć swoje ulubione gry i być na bieżąco z powiadomieniami o nowych grach pojawiających się w usłudze. Dodatkowo, subskrybenci Game Pass Ultimate będą moli również przeglądać i odbierać dodatkowe bonusy, a użytkownicy smartfonów z Androidem korzystać z usługi grania w chmurze Xbox. Czy firma zdecyduje się na ten sam krok w stosunku do użytkowników iOS? Wiele wskazuje, że nie, gdyż w komunikacie o wyłączeniu aplikacji Xbox Game Pass Microsoft wskazuje, że posiadacze iPhone'ów mogą korzystać z grania w chmurze wyłącznie z poziomu kompatybilnej przeglądarki – Safari.