Jak korzystać z paczkomatu? Oto poradnik krok po kroku

Jaka jest zasada działania paczkomatów?

Paczkomaty korzystają ze specjalnego systemu, pozwalającego na szybki i sprawny odbiór paczki. Jeżeli złożymy zamówienie i wybierzemy tę opcję dostawy, będziemy mogli śledzić naszą paczkę tak jak w przypadku tradycyjnego kuriera. Zamiast jednak pod nasze drzwi, paczka zostanie włożona do jednej ze skrytek paczkomatu, która to skrytka zostanie zablokowana do czasu aż przyjdziemy na miejsce. Aby odebrać paczkę będziemy musieli podać specjalny kod, który otworzy skrytkę – jest to mechanizm zapewniający bezpieczeństwo i to, że nikt nie pomyli się i nie zabierze czyjejś paczki.

Jakie firmy mają w Polsce paczkomaty lub podobne urządzenia?

Wszystkich paczkomatów w Polsce chyba nikt nie policzył, ponieważ ich liczba dynamicznie się zmienia i z miesiąca na miesiąc ich przybywa. Na chwilę obecną możemy polegać tylko na wyliczeniach samych firm przewozowych. Najwięcej paczkomatów w Polsce ma oczywiście InPost i ich liczba niedawno sięgnęła 10 tysięcy. Paczkomaty ma też DHL (170 urządzeń), Poczta Polska (240 paczkomatów), a DPD posiada bardzo podobną usługę nazwaną DPD Pickup, czyli Punkt Odbioru Paczek – takich punktów jest 2600 w całej Polsce.

Jak korzystać z paczkomatów krok po kroku

Jeżeli ktoś nigdy nie korzystał z paczkomatu i boi się, że coś pójdzie nie tak, wystarczy, że skorzysta z kilku prostych kroków:

– przy zamawianiu (niezależnie czy ze sklepu internetowego czy też np. z OLX) trzeba zaznaczyć, że chcemy paczkomat jako formę dostawy. Wtedy też musimy podać nasz mail i numer telefonu.