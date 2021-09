InPost wprowadza możliwość odbioru paczek w Paczkomatach dla osób niskich i niepełnosprawnych

InPost nazwał tę nowość jako Strefa Ułatwionego Dostępu, która obejmuje dolny obszar Paczkomatów na wysokości od 30 do 150 cm. Będą w niej umieszczane przez kurierów paczki dla osób, które to zadeklarują chęć skorzystania z tej strefy przy odbiorze swoich przesyłek.

Rafał Brzoska, prezes InPost:

Od dłuższego czasu otrzymywaliśmy liczne prośby o wprowadzenie takiej dodatkowej funkcjonalności. Dzisiaj odpowiadamy na to zapotrzebowanie, wsłuchując się w głos naszych klientów. Przygotowaliśmy specjalną opcję w naszej aplikacji. Jestem pewien, że Strefa Ułatwionego Dostępu to nie tylko kolejne udogodnienie i realne podniesienie komfortu korzystania z Paczkomatów InPost – ale przede wszystkim dowód na to, jak elastyczne są nasze rozwiązania. Dysponujemy tak zaawansowaną technologią zintegrowaną z aplikacją InPost Mobile, że możemy wdrożyć praktycznie każde nowe rozwiązanie, którego oczekują klienci.

Jak to będzie działać? Z chwilą otrzymania powiadomienia w aplikacji InPost Mobile o nadaniu do nas paczki w jej szczegółach będziemy musieli aktywować umieszczenie jej w Strefie Ułatwionego Dostępu. Mamy na to czas do chwili przekazania jej do doręczenia.

Co ważne, będą one umieszczane w tej strefie w miarę możliwości i dostępnego miejsca, więc InPost prosi o odpowiedzialne korzystanie z tej opcji tak, aby mogły z niej skorzystać osoby naprawdę jej potrzebujące.

W przypadku umieszczenia paczki Strefie Ułatwionego Dostępu, jej odbiorca zostanie o tym fakcie poinformowany wcześniej w aplikacji i wiadomości e-mail.

Warto na koniec wspomnieć, iż opisywana przez nas przedwczoraj nowa aplikacja ORLEN Paczka również posiada taką opcję, ukryta jest pod nazwą - Paczka w zasięgu ręki, dzięki której mogą odbierać swoje paczki osoby niepełnosprawne w automatach paczkowych Orlenu.

Źródło: InPost.