InPost będzie dostarczał paczki w dniu nadania

InPost uruchomił właśnie nową usługę Same Day Delivery, dzięki której będziemy mogli odbierać paczki jeszcze tego samego dnia po nadaniu. Wprawdzie w obrębie jednego miasta, ale i tak cieszy, bo to będzie częsta sytuacja z uwagi na jej dostępność do końca roku w 20 największych miastach Polski.

Rafał Brzoska, prezes InPost:

Z naszych badań wynika, że ponad 80% klientów oczekuje jak najszybszych dostaw. Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i wprowadzamy zupełnie nowy standard na polskim rynku logistycznym. Jest to także niezwykle istotne z punktu widzenia sprzedawców i ich e-sklepów, dla których natychmiastowe dostawy z pewnością wpłyną na wzrost sprzedaży. Dlatego teraz oferujemy wszystkim naszym klientom, bez żadnych dodatkowych opłat, dostawy tego samego dnia w obrębie tego samego miasta.

Co najważniejsze usługa będzie darmowa, a jedynym warunkiem otrzymania paczki przez kupujących tego samego dnia, będzie jej dostarczenie do centrum dystrybucji do godziny 16.00. W zasadzie więc z dużym prawdopodobieństwem wystarczy nadać ją do południa, by ten warunek został spełniony.

Jak podkreśla InPost w swoim komunikacie, uruchomienie usługi możliwe było dzięki szeregu inwestycji operatora, które przeprowadził w ostatnich latach, zwłaszcza w obszarze wdrażania w pełni zautomatyzowanych oddziałów, uruchamiania nowych Paczkomatów czy poszerzania floty o tysiące nowych samochodów, ale także procesów oraz infrastruktury IT.

Usługa Same Day Delivery już działa w Warszawie i Łodzi, a do końca tego roku ma zostać uruchomiona w pozostałych dwudziestu największych miastach Polski.

Źródło: InPost.