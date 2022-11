Na dzisiejszej wynikowej konferencji prasowej, InPost pochwalił się wynikami za III kwartał tego roku. Po raz kolejny - kwartał do kwartału, padły spore rekordy i to nie tylko w Polsce, ale i za granicą, gdzie InPost intensywnie się rozwija od dłuższego czasu.

Jak to możliwe w tak trudnym ekonomicznie okresie dla niemal każdej branży? Na konferencji prasowej padły z ust prezesa InPostu Rafała Brzoski ważne w tym kontekście słowa - mimo, iż można wprawdzie zaobserwować, że wartość koszyka zakupowego wyraźnie spada w związku z inflacją, dla InPostu nie stanowi to jednak większego problemu, bo paczka to paczka zwłaszcza, że wolumen przesyłek nadal rośnie w Polsce, w odróżnieniu do innych rynków.

W poprzednim kwartale, kiedy to odnotowano rekordowe wyniki w całej historii InPostu, wzrost przychodów był na poziomie aż 97,8% i urósł do prawie 1 696,5 mln złotych. Z kolei wzrost wolumenu na wszystkich rynkach był wyższy aż o 73%, co przełożyło się na dostarczenie prawie 180 mln przesyłek w II kwartale.

W III kwartale mowa jest już o wzroście przychodów o 32,6% r/r do 1 690,4 mln zł., a o 32% r/r wzrósł wolumenów na wszystkich rynkach, co przełożyło się na dostarczenie w ubiegłym kwartale 178,8 mln paczek. W Polsce wzrost wolumenów wyniósł 26% - gdzie mamy dodatnią dynamikę rynku na poziomie 24%, we Francji 34% - stagnacja rynku, a w Wielkiej Brytanii aż 227% - spadek rynku o 8%.

W Polsce widać, iż InPost coraz bardziej uniezależnia się od Allegro, gdyż poza tą platformą wolumen ten wzrósł o 43%, a na samym Allegro tylko 11% (w II kwartale 2022 roku było to odpowiednio 36% i 6%)

Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost:

Trzeci kwartał był kolejnym, w którym dynamicznie rozwijaliśmy się na każdym z naszych głównych rynków. Rozwój ten był możliwy dzięki konsumentom, którzy cenią w usługach InPost wygodę i elastyczność oraz sprzedawcom e-commerce, którzy znajdują u nas możliwość oferowania szybkich i atrakcyjnych cenowo dostaw dla swoich klientów. Pracujemy nad tym, aby zapewnić stały wzrost sprzedaży na kluczowych rynkach: w Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii, zarówno w czwartym kwartale jak i w całym 2023 r.

Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii, gdzie rynek e-commerce się kurczy (-8%), rośnie popyt na korzystanie z Paczkomatów InPostu (+227%), i obecnie jest wyższy niż pojemność istniejących maszyn - tak więc mamy tu jeszcze ogromny potencjał do wzrostu w tym kraju.

Z czego to wynika? Otóż wysokie koszty paliw, energii, pracy i usług powodują, iż usługi InPostu stają się niezwykle konkurencyjną cenowo opcją - nie będzie tu tajemnicą, że koszt ostatniej mili jest najniższy w przypadku Paczkomatów, jeśli chodzi o wszystkie metody dostawy paczek.

A jak to wygląda pod względem aktualnej liczby Paczkomatów? W II kwartale InPost miał we Francji 1 012 Paczkomatów (+223% w porównaniu do końca 2021 roku), a w Wielkiej Brytanii 3 935 (+25% w porównaniu do końca 2021 roku). Natomiast w III kwartale było to już 1 653 we Francji (+428% w porównaniu z końcem 2021 roku) i 4 333 w Wielkiej Brytanii (+38% w porównaniu z końcem 2021 roku).

Co z Polską? W II kwartale liczba Paczkomatów w Polsce wynosiła 18 418 (+12% w porównaniu do końca 2021 roku), a w III kwartale było ich już 19 254 (+17% w porównaniu z końcem 2021 roku). Łącznie, InPost na wszystkich rynkach ma już uruchomionych aż 26 330 maszyn.

Z takimi liczbami InPost nie musi się oglądać na konkurencję (własna sieć automatów paczkowych Allegro, Orlen, Poczty Polskiej czy od wczoraj DHL) zwłaszcza, że z roku na rok rośnie „lojalizacja” klientów InPostu, z którego usług aktywnie korzysta już 16,3 mln Polaków (+13% r/r). Potwierdzają to też wyniki raportu Gemiusa „E-commerce w Polsce w roku 2022”, według których aż 81% (+4 p.p. r/r) ankietowanych zadeklarowało, że najczęściej wybieraną przez nich metodą dostaw są Paczkomaty, a dla 83% (+2 p.p. r/r) możliwość odbioru przesyłek z Paczkomatów najbardziej motywuje ich do zakupów online.

Na koniec ciekawostka, już 59% Polaków ma swój Paczkomat w odległości 7 minut spacerem (55% na koniec III kwartału 2021). Podobny czas potrzebuje na dojście do Paczkomatu już także 46% mieszkańców Londynu, Birmingham i Manchesteru. Prawdopodobnie więc, InPost upatruje w tym rynku szansy na podobny sukces swojego rozwiązania, jaki odniósł już bez wątpienia w Polsce.

Źródło: InPost.