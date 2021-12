Doręczenia tego samego dnia do Paczkomatów InPostu w 20 miastach w Polsce

Jeszcze w drugiej połowie września tego roku, InPost zaskoczył wszystkich ogłoszeniem wprowadzenia usługi Same Day Delivery, czyli dostaw przesyłek do odbiorców w dniu nadania. Początkowo dostępna była ona dla mieszkańców Warszawy i Łodzi, teraz została rozszerzona do 20 miast w Polsce.

Tak jak obiecał InPost we wrześniu rozszerzyć usługę Same Day Delivery do końca tego roku do 20 miast, tak dotrzymał teraz słowa i od dziś paczki nadawane w obrębie Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Gdyni, Szczecina, Torunia, Bydgoszczy, Białegostoku, Olszyna, Katowic, Sosnowca, Gliwic, Częstochowy, Bielska-Białej, Radomia, Lublina i Rzeszowa - dotrą do odbiorcy tego samego dnia.

Przynajmniej większość z nich, bo jak zdradza prezes InPostu, w przypadku Warszawy i Łodzi było to 3/4 przesyłek.

Rafał Brzoska, prezes InPost:

Dostawa tego samego dnia dla paczek nadanych w obrębie tego samego miasta to nie tylko nowa jakość na rynku – ale wręcz rewolucja na skalę masową. Obecnie doręczamy nawet 3/4 przesyłek w dniu nadania na terenie dwóch pierwszych miast: Warszawy i Łodzi. Dlatego, zgodnie ze złożonymi deklaracjami, teraz rozszerzamy to wyjątkowe udogodnienie na kolejne 18 miast w Polsce. Warto podkreślić, że nasi klienci robiący rano zakupy z odbiorem w ulubionym Paczkomacie InPost w swoim mieście, nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat, mogą odebrać je tego samego dnia – co czyni dostawę przez Paczkomaty InPost jeszcze szybszą opcją, ale przede wszystkim odróżnia nas od wszystkich innych operatorów logistycznych i kurierów na rynku.

Usługa Same Day Delivery jest darmowa, a jedynym warunkiem jakie trzeba spełnić by z niej skorzystać, jest dostarczenie wysyłanych paczek do centrum dystrybucji do godziny 16.00. Przesyłki takie zostaną doręczone tego samego dnia do ich odbiorców.

Skąd to szybkie rozszerzenie usługi na największe miasta w Polsce? InPost tłumaczy to tym, iż pozwoliło na to uruchomienie w ostatnim czasie dziesiątków nowych, w pełni zautomatyzowanych oddziałów, tysięcy nowych Paczkomatów oraz samochodów dostawczych, no i olbrzymie inwestycje w procesy oraz infrastrukturę IT.

